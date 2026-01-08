Rezultate LOTO – Joi, 8 ianuarie 2026: Report uriaș la Joker. La 6/49 sunt în joc peste 2,76 milioane de euro

Joi, 8 ianuarie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 4 ianuarie 2026, Loteria Română a acordat peste 27.200 de câștiguri în valoare totală de peste 2,17 milioane de lei.

Aflați aici numerele extrase, începând cu ora 18:35.

Numerele câștigătoare de joi, 8 ianuarie:

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

La Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 14,10 milioane de lei (peste 2,76 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 5,37 milioane de lei (peste 1,05 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 46,56 milioane de lei (peste 9,13 milioane de euro). La categoria a II-a, la același joc, reportul este de peste 481.700 de lei (peste 94.400 de euro), iar la categoria a III-a este în valoare de peste 113.700 de lei (peste 22.300 de euro). La Noroc Plus se înregistrează un report la categoria I în valoare de peste 190.900 de lei (peste 37.400 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 81.200 de lei. La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 146.700 de lei (peste 28.700 de euro).

Premii acordate la tragerile de duminică, 4 ianuarie

La tragerea Loto 6/49, la categoria a II-a, s-au înregistrat cinci câștiguri în valoare de 63.595,61 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la agenții din Piatra-Neamț și din Sânnicolau Mare, județul Timiș, pe aplicația mobilă AmParcat.ro și pe joaca.loto.ro.

