RoCEIReader: Aplicația mobilă care citeşte datele de domiciliu din cartea electronică de identitate este acum disponibilă

RoCEIReader pentru cartea electronică de identitate. Inquam Photos /George Călin
RoCEIReader pentru cartea electronică de identitate. Inquam Photos /George Călin
Începând de astăzi, 29 septembrie 2025, este disponibilă aplicația mobilă (RoCEIReader) care permite citirea datelor de domiciliu din noua Carte Electronică de Identitate (CEI). Această soluție digitală modernă și sigură facilitează accesul rapid la informațiile stocate în cipul CEI, inclusiv adresa de domiciliu.

Aplicația RoCEIReader respectă cele mai înalte standarde de securitate cibernetică, asigurând protecția deplină a datelor personale.

Aplicația care permite citirea datelor de domiciliu din noua Carte Electronică de Identitate

Potrivit unui comunicat MAI: „Cetățenii pot folosi aplicația RoCEIReader pentru a vizualiza simplu și securizat datele din CEI, inclusiv când au nevoie de dovada domiciliului. Autoritățile publice și instituțiile private pot utiliza aplicația pentru verificarea rapidă și sigură a adresei de domiciliu, eliminând birocrația și reducând timpul de procesare a solicitărilor.”

  • Aplicația este disponibilă gratuit în Google Play și, în curând, și în App Store.

Ce este Cartea Electronica de Identitate și care sunt avantajele documentului

Cartea electronică de identitate (CEI) este un document de mărimea unui card bancar (format ID1), având caracteristici avansate de securitate și anti-contrafacere, care permite titularului să facă dovada identității, fizic și în mediul digital, și să acceseze serviciile digitale oferite de autoritățile publice și entitățile private. CEI respectă standardele de securitate europene și internaționale privitoare la documentele de călătorie și poate fi utilizată în acest scop pentru deplasarea în statele membre UE și în Spațiul Schengen.

Conținutul vizibil (tipărit) pe cartea de identitate simplă

  • Drapelele Uniunii Europene și României;
  • Stema României;
  • Datele personale ale titularului;
  • Numărul actului de identitate;
  • Data expirării actului de identitate;
  • Numărul CAN;
  • Semnătura olografă a titularului;
  • Simbolul „document electronic”;
  • Cip (mediu electronic de stocare);
  • Data emiterii și autoritatea emitentă;
  • Fotografia titularului și textul „ROU”;
  • MRZ (Machine Readable Zone), pentru citire optică.

Conținutul electronic

În formatul electronic al CEI se înscriu:

  • datele vizibile pe CEI (nume, prenume, sex, cetățenia, data nașterii, semnătura olografă, CNP);
  • prenumele părinților titularului;
  • locul nașterii titularului;
  • certificate pentru autentificare sau semnătură electronică;
  • imaginea facială;
  • imaginile amprentelor a două degete – există excepții;
  • adresa de domiciliu din România a titularului sau mențiunea «fără domiciliu în România»;
  • adresa de reședință din România.

Datele biometrice permit verificarea rapidă și precisă a identității titularului și asigură faptul că actul de identitate a fost eliberat de o autoritate competentă. De asemenea, datele ajută la prevenirea utilizării documentelor false pentru activități ilegale, cum ar fi imigrația clandestină, frauda bancară sau alte infracțiuni

Documentele care conțin date biometrice permit verificări rapide și automate în punctele de trecere a frontierei, inclusiv prin sisteme electronice (eGates).

Cartea electronică de identitate (CEI) conține certificate emise gratuit pentru:

  • autentificare în sistemele informatice ale autorităților române, precum și în cele ale entităților private care oferă acces pe baza CEI;
  • semnătură electronică avansată, valabilă în România și utilizabilă de la momentul eliberării CEI.

Documentele semnate cu certificatul pentru semnătură electronică avansată emis de M.A.I. au aceeași valoare ca documentele semnate olograf.

Cartea de Identitate Simplă

Cartea de identitate simplă (CIS) este un act de identitate de mărimea unui card bancar (format ID1), ce incorporează anumite elemente de securitate și care permite titularului să facă dovada identității pe teritoriul României.

Pe CIS sunt înscrise datele menționate în secțiunea conținutul vizibil. În plus, pe verso CIS sunt inscripționate datele privind adresa de domiciliu din România.

CIS nu conține date electronice și nu poate fi utilizat ca document de călătorie în afara teritoriului României.

