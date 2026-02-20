Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a verificat vineri stadiul lucrărilor de extindere a secției de Terapie Intensivă pentru nou-născuți de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Marie Curie” și a anunțat că investiția ar putea fi finalizată la sfârșitul lunii mai sau începutul lunii iunie a acestui an.

Proiectul prevede suplimentarea capacității ATI cu încă 20 de paturi de terapie intensivă pentru nou-născuți, precum și amenajarea unei noi săli de operație. Investiția include, totodată, spații educaționale, amfiteatre și un centru de training prin simulare destinat personalului medical, finanțat prin PNRR.

„Construcțiile au avansat într-un ritm accelerat. Estimăm că la finalul lunii mai, începutul lunii iunie, obiectivul va fi dat în folosință, încadrându-ne în termenul prevăzut în PNRR”, a declarat ministrul Sănătății, vineri, după vizita de lucru la noua secție de ATI neonatologie din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Marie Curie”.

El a apreciat că proiectul reprezintă „un exemplu de bună practică pentru spitalele din România” și a vorbit despre managementul unității medicale și modul în care au fost utilizate sursele de finanțare.

„Este rezultatul unui management excepțional și al unei echipe care a știut să valorifice fiecare oportunitate de finanțare, astfel încât investiția să fie finalizată la doar doi ani de la semnarea contractului”, a mai spus ministrul Sănătății.

Editor : Ana Petrescu