România este țara din UE cu cei mai mulți oameni care trăiesc în locuințe supraaglomerate. Ce arată datele Eurostat

Anul trecut, 16,9% dintre cetăţenii UE locuiau în locuinţe supraaglomerate, un uşor declin faţă de un nivel de 18,1% în 2023, arată datele publicate luni de Oficiul European de Statistică (Eurostat). În România, însă, procentajul ajunge la 40%, cel mai mare din Uniunea Europeană.

Mai mult de 30% dintre persoanele din cinci state membre UE locuiau în locuinţe supraaglomerate, în 2024. Cele mai ridicate ponderi se înregistrau în România (40,7%), Letonia (39,3%), Bulgaria (33,8%), Polonia (33,7%) şi Croaţia (31,7%), iar cele mai scăzute în Cipru (2,4%), Malta (4,4%) şi Ţările de Jos (4,6%).

Conform Eurostat, o persoană este considerată că locuieşte într-o gospodărie supraaglomerată dacă gospodăria nu are la dispoziţie un număr minim de camere egal cu: o cameră pentru gospodărie, o cameră per cuplu din gospodărie, o cameră per persoană singură cu vârsta de 18 ani sau mai mult, o cameră per pereche de persoane singure de acelaşi sex cu vârsta cuprinsă între 12 şi 17 ani, o cameră per pereche de persoane singure cu vârsta cuprinsă între 12 si 17 ani şi care nu este inclusă în categoria anterioară, o camera per pereche de copii sub 12 ani.

Editor : M.B.