2025 a fost un an record pentru turism în UE. România, în schimb, a înregistrat scăderi

femeie cu bagajul in aeroport turista
Foto: Guliver/Getty Images

Anul 2025 a fost un alt an record pentru turismul din Uniunea Europeană, cu aproape 3,1 miliarde de nopţi petrecute în unităţi de cazare turistică din întregul bloc comunitar. Este o creştere de 2,2%, sau cu 66,4 milioane de nopţi, comparativ cu 2024, arată datele publicate miercuri de Eurostat. Totuși, România este printre țările care au înregistrat scădere.

Numărul nopţilor petrecute în unităţi de cazare turistică a crescut în 24 dintre cele 27 de ţări ale UE. Cele mai mari creşteri au fost înregistrate în Malta (10,1% faţă de 2024) şi Polonia (7,2%). În schimb, scăderi au fost înregistrate în Luxemburg (minus 2,4%), România (minus 1,7%) şi Irlanda (minus 0,4%).

În România au fost înregistrate 29,685 milioane de nopţi petrecute în unităţi de cazare turistică, comparativ cu 28,816 milioane în Bulgaria, 33,218 milioane în Ungaria, 59,143 milioane în Cehia şi 104,692 milioane în Polonia, potrivit Agerpres.

Aproape două treimi (61,7%) din totalul înnoptărilor din UE au fost înregistrate în patru ţări membre UE: Spania (513,6 milioane), Italia (476,9 milioane), Franţa (471,7 milioane) şi Germania (442,1 milioane). În schimb, ţările cu cele mai mici cifre privind nopţile turistice au fost Luxemburg (3,6 milioane), Letonia (5,0 milioane) şi Estonia (6,7 milioane).

În ultimul trimestru din 2025, numărul de nopţi petrecute în unităţile de cazare turistică din UE a crescut cu 3% faţă de acelaşi trimestru al anului 2024, cu creşteri înregistrate în 25 de ţări ale UE. Cele mai mari creşteri au fost înregistrate în Irlanda (12,0%) şi Malta (10,9%), în timp ce scăderi au fost înregistrate în România (minus 4,6%) şi Luxemburg (minus 0,4%).

Turismul internaţional a fost motorul creşterii pentru turismul UE în 2025. Înnoptările vizitatorilor internaţionali au crescut cu 3,4% sau 49,7 milioane, echivalentul a trei sferturi din creşterea totală de 66,4 milioane de nopţi.

Cea mai mare scădere a numărului de nopţi petrecute în turiştii interni a fost observată în România (896.000 de nopţi mai puţine în 2025 comparativ cu 2024, scădere de 3,5%), în timp ce Polonia a înregistrat o creştere de peste cinci milioane a numărului de nopţi petrecute de turiştii interni.

