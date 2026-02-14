Ministrul Energiei Bogdan Ivan, a declarat sâmbătă, în emisiunea „În fața ta” de la Digi24, că România este pe primul loc în Uniunea Europeană în materie de minerale rare, într-un context în care Statele Unite își doresc că colaboreze cu partenerii internaționali, în încercarea de a-și reduce dependența de minerale critice din China. Potrivit ministrului, țara noastră cooperează deja cu o firmă americană „extrem de importantă” în acest sens.

Bogdan Ivan a anunțat că, în premieră, pământurile rare extrase din Groenlanda vor fi procesate la Feldioara, într-un proiect integrat care ar putea atrage investiții majore în țară.

„Cea mai mare provocare în materie de pământuri rare și materiale rare este rafinarea lor. Astăzi, Asia deține peste 80% din capacitățile de rafinare a pământurilor rare la nivel mondial. Iar eu pot să vă spun ceea ce am făcut eu în ultimele șase luni de zile, împreună cu o companie extrem de importantă din Statele Unite, cotată la câteva miliarde de dolari: un protocol de cooperare prin care pământuri rare extrase din Groenlanda sunt aduse la Feldioara, în România, sunt rafinate și în această formă se pune bazele primului proiect integrat de extracție, rafinare și consum, pentru că acele materiale rare vor fi destinate industria aerospațiale, inclusiv Space X, iar acest lucru arată că România, da, chiar are potențialitate. Asta pentru că noi avem o istorie extrem de importantă în materie de procesare a materialelor radioactive”, a declarat acesta.

Ministrul Energiei a subliniat că scopul proiectului nu este doar să construiască o rafinărie, ci să creeze un ciclu complet de extracție, rafinare și consum, care să poziționeze România ca partener de încredere pentru companiile de tehnologie de vârf.

„Odată ce reușim să facem prima rafinărie, cu tot ciclul integrat de extracție, rafinare, consum în emisferă occidentală, ne putem dezvolta orizontal, pentru că toate companiile mari de high-tech își vor dori și vor avea un avantaj economic dacă vor veni în România și vor procesa toate aceste pământuri rare, aproape de zona de rafinare”, a spus acesta.

Pe primul loc în UE în materie de minerale rare

Oficialul a explicat și potențialul resurselor din România, menționând că țara deține mai multe elemente critice la nivel european, ceea ce o face atractivă pentru investiții în domeniul materialelor rare.

„Grafitul e unul extrem de important. România are astăzi 16 din cele 32 de elemente critice, considerate critice la nivel european, care se găsesc doar în țara noastră și maxim încă într-o țară membră UE, ceea ce ne poziționează pe primul loc în materie de resurse de subsol, pământuri rare și materiale rare”, a mai declarat Bogdan Ivan.

De asemenea, ministrul a mai precizat că dezvoltarea rafinăriei impune și crearea unei industrii naționale de prelucrare, menționând proiecte deja câștigate la nivel european, considerate strategice pentru țară.

„Din punctul meu de vedere, suntem obligați să facem și o industrie pe teritoriul României. Pot să vă spun că atunci când eram la Ministerul Economiei au fost trei proiecte pe care le-am câștigat la Comisia Europeană, în valoare de 600 de milioane de euro, care au fost considerate strategice la nivel european”, susține el.

SUA își afirmă angajamentul ferm privind colaborarea cu România

Recent, președintele american Donald Trump își declara angajamentul „ferm” de a colabora cu România privind „aprovizionarea sigură cu minerale esențiale”, într-un mesaj postat de Ambasada SUA la București.

„Președintele Trump este ferm angajat să colaboreze cu partenerii noștri internaționali, inclusiv România, pentru a asigura aprovizionarea sigură și fiabilă cu minerale esențiale necesare pentru susținerea sectoarelor noastre de apărare, energie și tehnologie”, transmitea liderul de la Casa Albă.

Problema este o prioritate absolută pentru SUA, care își doresc să reducă dependența de minerale critice din China.

Potrivit Ambasadei României în Statele Unite ale Americii, țara noastră este esențială deoarece este bogată în resurse, dar și datorită locației strategice între Est și Vest, a capacităților industriale și tehnologice, și a faptului că este un partener de încredere.

„Bogată în resurse: România deține zăcăminte de elemente rare și alte minerale esențiale pentru energia curată, apărare și industriile tehnologice emergente. Locație strategică: La intersecția dintre Est și Vest, România este o poartă naturală pentru lanțurile de aprovizionare regionale și transatlantice care leagă Europa, Marea Neagră și Asia Centrală.

Capacități industriale și tehnologice: Cu o bază industrială în expansiune, infrastructură energetică și parteneriate de cercetare și dezvoltare tot mai strânse, România este pregătită să găzduiască și să extindă capacitățile de procesare și producție. Partener de încredere: O democrație puternică, membru al UE și NATO și unul dintre cei mai activi aliați ai SUA din regiune — România aduce în discuție încredere, previzibilitate și valori comune”, mai preciza Ambasada.

Planul SUA şi UE

În paralel, Statele Unite şi Uniunea Europeană au anunţat la începutul lunii februarie un prim plan de acţiune pentru a coopera în domeniul aprovizionării cu materii prime critice, cu scopul de a contracara concurenţa din partea Chinei, care poate oferi preţuri mult mai mici decât ale altor mari puteri pentru aceste minerale.

Acest acord include un angajament între SUA şi UE de a finaliza, în termen de 30 de zile, un memorandum de înţelegere privind materiile prime, cu scopul de a consolida securitatea lanţului de aprovizionare cu minerale critice.

Ideea este ca partenerii să nu îşi blocheze reciproc eforturile, de exemplu, atunci când caută să se aprovizioneze de la aceiaşi furnizori şi că vor coopera la proiectele pe care le susţin, în gestionarea cererii şi a preţurilor şi, în special, la tehnologiile de reciclare şi înlocuirea materiilor prime critice.

Aşa-numitele minereuri critice, cum ar fi aluminiul, litiul şi zincul, sunt materii prime esenţiale pentru fabricarea semiconductorilor, a bateriilor de generaţie următoare şi a unei game largi de produse tehnologice pe care Washingtonul le consideră extrem de importante pentru economie şi securitate naţională.

Editor : Andreea Rubica