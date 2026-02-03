Scandal cu arme neletale între adolescenți în Capitală. Doi băieți, reținuți după ce au tras cu pistolul cu bile spre patru fete

Doi adolescenți, de 17 și 18 ani, au fost reținuți după ce au tras cu pistoale neletale cu bile spre patru tinere, în urma unui conflict izbucnit pe o alee din Capitală.

Incidentul a avut loc într-o zonă pietonală din Capitală, atunci când cei doi tineri s-au întâlnit cu cele patru adolescente. Sursele anchetei arată că la un moment dat unul dintre băieți ar fi atins-o cu umărul pe una dintre fete, ceea ce a generat un schimb de replici dure între părți.

În timpul conflictului, unul dintre cei doi adolescenți a scos o armă neletală și a tras de mai multe ori spre fete.

Cei doi tineri au fost reținuți pentru 24 de ore, iar poliția continuă ancheta pentru a stabili circumstanțele exacte și posibilele sancțiuni.

Editor : Ș.A.