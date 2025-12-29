Live TV

Scandal la Craiova din cauza limitării numărului de animale la bloc: Primăria, dată în judecată de proprietari de câini şi pisici

Data publicării:
pisici
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Mai mulţi proprietari de câini şi pisici sau ONG-uri au dat în judecată Primăria Craiova pentru Hotărârea de Consiliu Local referitoare la regulamentul care limitează la doi câini şi două pisici numărul de animale de companie dintr-un apartament de bloc, a anunţat, luni, primarul Lia Olguţa Vasilescu.

Aceasta a scris, pe pagina sa de Facebook, că surpriza este că, la aceeaşi instanţă, primăria a câştigat de două ori, a pierdut o dată şi în alte cazuri se judecă încă, iar întrebarea este ce hotărâre judecătorească trebuie să aplice municipalitatea.

"Întrebarea este: ce hotărâre judecătorească trebuie aplicăm şi ce răspundem familiilor disperate, care s-au adresat primăriei că nu mai pot trăi în propriile apartamente din cauza mirosului degajat de fecalele patrupedelor vecinilor care, în unele cazuri, deţin mai mult de 30 de pisici într-un apartament? E inadmisibil să nu poţi aplica nicio sancţiune unui astfel de proprietar de animale care e total insensibil când vecinii îi arată că urina de la pisicile lui a trecut prin tavan, iar în apartamentul de la etajul inferior trăieşte o familie cu copii mici. Până acum nu s-a putut aplica nici măcar o amendă, nici de DSP, nici de Poliţia Locală, nici de alte instituţii, pentru că nu există o lege în acest sens. Singura variantă pe care am găsit-o ca să ajutăm aceste familii disperate a fost regulamentul aprobat prin HCL, care, iată, e judecat diferit. În ultimii ani, chiar şi eu am fost la instanţă ca să pledez în alte cazuri care privesc câinii maidanezi", a scris primarul municipiului Craiova.

Olguţa Vasilescu explică că deşi în acest caz există o lege cu prevederi clare în vigoare, au fost judecători care şi în ceea ce priveşte maidanezii au anulat dreptul municipalităţii de a-i aduna de pe străzi, "în condiţiile în care numărul lor creşte, mai ales în zona de periferie unde îi aruncă din alte localităţi sau chiar craioveni care nu şi-au sterilizat animalele de companie".

"Noroc că au fost alţii care au înţeles că interesul public primează. Chiar şi după ce am avut un caz de copil ucis de maidanezi, ne luptăm în instanţă cu tot felul de ONG-uri de protecţie a animalelor, care caută diferite tertipuri să anuleze activitatea de ecarisaj, iar angajaţii noştri sunt agresaţi zilnic de unii cetăţeni, când vin să captureze maidanezi. De o săptămână, după ce am avut sesizări că în parcul Romanescu au apărut din nou maidanezii, avem zilnic echipaj de la ecarisaj acolo. S-a reuşit capturarea mai multor exemplare, dar încă au rămas destui câini agresivi care provoacă tot felul de incidente, unul foarte recent, care era să ducă la o tragedie. Însă toţi maidanezii care vin noaptea în parc, sunt adăpostiţi ziua pe un teren privat, unde angajaţii de la ecarisaj nu au acces. Este motivul pentru care aceştia acum lucrează şi noaptea, inclusiv în perioada sărbătorilor s-a întâmplat, pentru a-i captura. Şi toţi câinii prinşi provin de pe proprietăţi private. Pe lângă asta, avem situaţii de proprietari de câini de luptă care îi aduc la plimbare fără lesă sau botniţă în Parcul Romanescu, deşi au o zonă amenajată pentru câini în Parcul Tineretului, unde îi pot alerga în voie", mai spune Olguţa Vasilescu.

Primarul municipiului Craiova le reaminteşte proprietarilor de animale că au obligaţia, conform legii, să-şi păstreze animalele de companie pe domeniul privat, dar şi să le sterilizeze şi microcipeze.

"Având în vedere că Salubritate Craiova nu poate acţiona pe teren privat, se va trece la amendarea proprietarilor terenurilor private din vecinătatea parcului.Pentru a stopa acest fenomen de înmulţire necontrolată a acestor câini fără stăpân, care provin de la câinii nesterilizaţi cu stăpân, Primăria şi Salubritate Craiova au făcut şi o campanie gratuită de sterilizare voluntară a câinilor cu stăpân. De altfel, Primăria Craiova, Salubritatea şi reprezentanţii Poliţiei animalelor vor demara, de anul viitor, verificări în tot oraşul la proprietarii care nu îşi sterilizează animalele şi se vor aplica amenzi", a menţionat Olguţa Vasilescu.

Conform acesteia, capturarea câinilor de pe domeniul public se face conform legislaţiei în vigoare, respectând normele şi regulamentele, ce includ şi condiţiile de capturare ce trebuie îndeplinite concomitent. Totodată, pentru a eficientiza activitatea de ecarisaj din municipiu, ea le-a recomandat cetăţenilor să sune direct la dispeceratul Salubritate Craiova (0251.422.733), care funcţionează nonstop şi care poate sesiza imediat echipajul de capturare.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-putin semneaza independenta in donbas
1
Putin reînvie „poporul sovietic”. România este vizată de o nouă lege promulgată de către...
Russia Ukraine War
2
„Să vă amintiți cuvintele generalisimului”. De ce a ajuns șeful unei fabrici ruse de...
mirabela gradinaru
3
Care este mâncarea preferată a lui Nicușor Dan. Mirabela Grădinaru: „Nu ajung să ating...
Donald Trump și Steve Witkoff
4
Ceasuri Rolex, lingouri de aur și o diplomație „decimată din interior”. Cum funcționează...
Petre Lazaroiu ID45936_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
„Este fără precedent”. Ce spune un fost judecător CCR despre cererea de amânare în...
Un preot a ”explodat” și a dezvăluit ce a făcut Gigi Becali în biserică: ”Îmi venea să mă dezbrac și să plec. Nu mai puteam suporta”
Digi Sport
Un preot a ”explodat” și a dezvăluit ce a făcut Gigi Becali în biserică: ”Îmi venea să mă dezbrac și să plec. Nu mai puteam suporta”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
112 smurd
Bărbat scos din lac de jandarmi după ce a încercat să scape de o haită de câini într-un parc din Craiova
Catel adoptat
Pas spre normalitate: Polonia interzice ținerea câinilor în lanț. România rămâne în urmă: „La noi încă nu există lege”
calorifer
Electrocentrale Craiova a intrat în insolvență din cauza datoriilor. Ministerul Energiei: „Căldura nu se oprește”
Electrocentrale Craiova
Compania care dă căldură și apă caldă în Craiova a intrat în insolvență. Electrocentrale Craiova e în subordinea Ministerului Energiei
aeroportul craiova
O echipă de fotbal și 300 de suporteri au rămas blocați peste noapte în aeroportul din Craiova. Motivul pentru care nu au putut decola
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin
Ucrainenii au încercat să-l asasineze pe Putin, acuză Moscova...
SEP_CCR_ILUSTRATIE_16_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Prima reacție a celor patru judecători CCR numiți de PSD, după ce nu...
Donald Trump și Vladimir Putin.
Mesajul lui Putin pentru Trump după presupusul „atac terorist...
spital
Val de gripă în România. Dr Adrian Marinescu: „S-au dublat...
Ultimele știri
Hamas avertizează că poporul palestinian nu va renunţa la arme dacă ocupaţia israeliană continuă
Haos aerian provocat de exerciţiile militare ale Chinei în jurul Taiwanului: Peste 900 de zboruri perturbate
„E clar că Putin încă respectă NATO”. Ce spune șeful serviciilor secrete estoniene despre un posibil război între Rusia și Occident
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Anul 2026 în numerologie. Este anul marilor începuturi și al schimbărilor care îți pot rescrie viața complet
Cancan
Cazul care a bulversat o țară întreagă: Antonella și Sara au murit după ce au luat masa de Crăciun. Au fost...
Fanatik.ro
Legendarul Stoicikov, la un pas de bătaie cu rivalul său la Balonul de Aur. Un român a fost martor și a făcut...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Universitatea Craiova l-a pierdut înainte de Anul Nou: a reziliat unilateral! Exclusiv
Adevărul
Proprietarii mașinilor de lux trebuie să depună declarația 216 la ANAF până pe 31 decembrie
Playtech
Când intră pensiile pe card în ianuarie 2026. Data la care vine poştaşul la uşă, întârziată
Digi FM
Un bărbat a ales să se joace pe calculator, chiar în sala de nașteri, în timp ce i se năștea copilul: „Cel...
Digi Sport
Tatăl Mălinei Guler a dezvăluit ce a văzut în apartamentul tinerei care a murit după ce a căzut de la etajul...
Pro FM
Ce va mânca Diddy după gratii de Revelion. Meniul din închisoare, departe de luxul cu care era obișnuit
Film Now
James Cameron, la 12 ani de la gluma actriței Amy Poehler despre căsnicia lui cu Kathryn Bigelow: „A mers...
Adevarul
„Divorț” de răsunet la Filarmonica Transilvania. Motivul pentru care dirijorul Cristian Mandeal a părăsit...
Newsweek
Casa de Pensii, dată în judecată de un mare campion. Mi-au furat 13 ani. 25.000 pensionari în aceiași situație
Digi FM
Mirabela Grădinaru, în lacrimi, în emisiunea „La Cină”, după ce a fost întrebată despre cel mai greu moment...
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Top 5 rase de câini care nu năpârlesc și nu miros. Recomandările unui dresor cu 30 de ani de experiență
Film Now
Ultima apariție publică a lui Brigitte Bardot înainte de moarte. Cum și-a sărbătorit aniversarea de 90 de ani...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...