Scandal la Craiova din cauza limitării numărului de animale la bloc: Primăria, dată în judecată de proprietari de câini şi pisici

Mai mulţi proprietari de câini şi pisici sau ONG-uri au dat în judecată Primăria Craiova pentru Hotărârea de Consiliu Local referitoare la regulamentul care limitează la doi câini şi două pisici numărul de animale de companie dintr-un apartament de bloc, a anunţat, luni, primarul Lia Olguţa Vasilescu.

Aceasta a scris, pe pagina sa de Facebook, că surpriza este că, la aceeaşi instanţă, primăria a câştigat de două ori, a pierdut o dată şi în alte cazuri se judecă încă, iar întrebarea este ce hotărâre judecătorească trebuie să aplice municipalitatea.

"Întrebarea este: ce hotărâre judecătorească trebuie aplicăm şi ce răspundem familiilor disperate, care s-au adresat primăriei că nu mai pot trăi în propriile apartamente din cauza mirosului degajat de fecalele patrupedelor vecinilor care, în unele cazuri, deţin mai mult de 30 de pisici într-un apartament? E inadmisibil să nu poţi aplica nicio sancţiune unui astfel de proprietar de animale care e total insensibil când vecinii îi arată că urina de la pisicile lui a trecut prin tavan, iar în apartamentul de la etajul inferior trăieşte o familie cu copii mici. Până acum nu s-a putut aplica nici măcar o amendă, nici de DSP, nici de Poliţia Locală, nici de alte instituţii, pentru că nu există o lege în acest sens. Singura variantă pe care am găsit-o ca să ajutăm aceste familii disperate a fost regulamentul aprobat prin HCL, care, iată, e judecat diferit. În ultimii ani, chiar şi eu am fost la instanţă ca să pledez în alte cazuri care privesc câinii maidanezi", a scris primarul municipiului Craiova.

Olguţa Vasilescu explică că deşi în acest caz există o lege cu prevederi clare în vigoare, au fost judecători care şi în ceea ce priveşte maidanezii au anulat dreptul municipalităţii de a-i aduna de pe străzi, "în condiţiile în care numărul lor creşte, mai ales în zona de periferie unde îi aruncă din alte localităţi sau chiar craioveni care nu şi-au sterilizat animalele de companie".

"Noroc că au fost alţii care au înţeles că interesul public primează. Chiar şi după ce am avut un caz de copil ucis de maidanezi, ne luptăm în instanţă cu tot felul de ONG-uri de protecţie a animalelor, care caută diferite tertipuri să anuleze activitatea de ecarisaj, iar angajaţii noştri sunt agresaţi zilnic de unii cetăţeni, când vin să captureze maidanezi. De o săptămână, după ce am avut sesizări că în parcul Romanescu au apărut din nou maidanezii, avem zilnic echipaj de la ecarisaj acolo. S-a reuşit capturarea mai multor exemplare, dar încă au rămas destui câini agresivi care provoacă tot felul de incidente, unul foarte recent, care era să ducă la o tragedie. Însă toţi maidanezii care vin noaptea în parc, sunt adăpostiţi ziua pe un teren privat, unde angajaţii de la ecarisaj nu au acces. Este motivul pentru care aceştia acum lucrează şi noaptea, inclusiv în perioada sărbătorilor s-a întâmplat, pentru a-i captura. Şi toţi câinii prinşi provin de pe proprietăţi private. Pe lângă asta, avem situaţii de proprietari de câini de luptă care îi aduc la plimbare fără lesă sau botniţă în Parcul Romanescu, deşi au o zonă amenajată pentru câini în Parcul Tineretului, unde îi pot alerga în voie", mai spune Olguţa Vasilescu.

Primarul municipiului Craiova le reaminteşte proprietarilor de animale că au obligaţia, conform legii, să-şi păstreze animalele de companie pe domeniul privat, dar şi să le sterilizeze şi microcipeze.

"Având în vedere că Salubritate Craiova nu poate acţiona pe teren privat, se va trece la amendarea proprietarilor terenurilor private din vecinătatea parcului.Pentru a stopa acest fenomen de înmulţire necontrolată a acestor câini fără stăpân, care provin de la câinii nesterilizaţi cu stăpân, Primăria şi Salubritate Craiova au făcut şi o campanie gratuită de sterilizare voluntară a câinilor cu stăpân. De altfel, Primăria Craiova, Salubritatea şi reprezentanţii Poliţiei animalelor vor demara, de anul viitor, verificări în tot oraşul la proprietarii care nu îşi sterilizează animalele şi se vor aplica amenzi", a menţionat Olguţa Vasilescu.

Conform acesteia, capturarea câinilor de pe domeniul public se face conform legislaţiei în vigoare, respectând normele şi regulamentele, ce includ şi condiţiile de capturare ce trebuie îndeplinite concomitent. Totodată, pentru a eficientiza activitatea de ecarisaj din municipiu, ea le-a recomandat cetăţenilor să sune direct la dispeceratul Salubritate Craiova (0251.422.733), care funcţionează nonstop şi care poate sesiza imediat echipajul de capturare.

