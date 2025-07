Sute de copaci din Brașov sunt un pericol real pentru localnici si turiști. Arborii de pe aleea de sub Tâmpa, un loc vizitat zilnic de sute de oameni, sunt acum sub verificările specialiștilor. Totul, după ce un tânăr a murit sub greutatea unui arbore care s-a prăbușit peste el. Seceta, solul stâncos și ciupercile au distrus copacii de la rădăcină. Peste 600 au fost deja găsiți cu probleme.

Florin Nan, consilier Garda Forestieră Brașov: Vedeți, el se dezintegrează, pur și simplu, e gata.

Autoritățile locale din Brașov au început marcarea, toaletarea și tăierea copacilor care pot cădea în orice moment. Peste 600 de arbori au fost găsiți cu probleme, dintre care 251 se află pe domeniul public.

Florin Nan, consilier Garda Forestieră Brașov: De acolo din arborele acela, îl vedeți, efectiv s-a desprins o ramură, o bucată. Bucata care s-a desprins din el este aceasta. Un alt exemplu de arbore periculos este acel plop. L-am analizat cu tomograful și a reieșit faptul că mai bine de 80% din trunchi este afectat de putregai, deși aparent este un arbore perfect sănătos.

Una dintre cauzele dezrădăcinării copacilor este legată de sol.

Chira Dănuț, cercetător: Adâncimea solului este mică, iar sistemul radicular al arborelui nu poate intra în profunzime, să asigure o stabilitate ideală... Nu sunt precipitații suficiente, mai ales pe soluri de genul acesta calcaroase, soluri scurte și cu pantomare, unde apa se scurge rapid și apar, din timp în timp, și ciuperci și produc dezechilibre.

Florin Nan, consilier Garda Forestieră Brașov: Până în momentul de față, comisia care a fost întrunită de domnul prefect a identificat 604 arbori periculoși. Din cei 604, 251 sunt pe domeniul public al municipiului Brașov, în acest parc, iar restul arborilor se află în fondul forestier.

Sorin Toarcea, purtător de cuvânt Primăria Brașov: În toamnă, vom începe o campanie de plantare de noi arbori tineri, astfel încât să regenerăm zona. vor fi montate și panouri de avertisment. Nu suntem încă în situația de a restricționa circulația pietonală în acea zonă.

Deși pericolul e uriaș, sute de localnici și turiști trec zilnic pe sub copacii care stau să cadă.

Bărbat: Dacă ar fi vânt sau o furtună, da, trebuie să avem mare atenție.

Femeie: Chiar credeți că pot cădea?!

Femeie: Ne ferim, suntem și atenți... Ne gândim că poate nu se întâmplă.

Femeie: Sunt atentă la ei și, dacă aud că se prăbușesc, mă dau la o parte.

În urmă cu două săptămâni, un tânăr de 27 ani a murit și o femeie de 35 de ani a fost rănită după ce un copac s-a prăbușit peste ei. Arborele, un frasin, nu fusese identificat ca fiind periculos, declara, la scurt timp după incident, primarul orașului Brașov.

reporter: Bianca Venter

operator: Dan Dascălu

Editor : Izabela Zaharia