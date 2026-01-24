Se scumpesc biletele STB. Cu cât va crește prețul călătoriei în București (proiect)

Preţul unei călătorii metropolitane cu mijloacele de transport în comun urmează să crească de la 3 la 5 lei, conform unui proiect de hotărâre care va fi dezbătut în şedinţa din 29 ianuarie a Consiliului General al Capitalei.

Proiectul prevede următoarele tarife:

două călătorii metropolitane/90 de minute - 10 lei

zece călătorii metropolitane/90 de minute - 40 de lei

abonament metropolitan/24 ore - 14 lei

abonament metropolitan/72 ore - 30 de lei

abonament metropolitan/7 zile - 45 de lei

abonament metropolitan/1 lună - 100 de lei

abonament metropolitan redus 50%/1 lună - 50 de lei

abonament metropolitan/ 6 luni - 500 de lei

abonament metropolitan/12 luni - 900 de lei

călătorie la tarif special - supra-taxa - 200 de lei.

În ce priveşte titlurile de călătorie metropolitană integrată cu metroul, acestea vor avea următoarele tarife:

o călătorie metropolitană şi metrou/120 minute - 9 lei

două călătorii - 18 lei

10 călătorii - 73 lei

abonament 24 ore - 22 lei

abonament 72 ore - 58 lei

abonament 7 zile - 82 lei

abonament o lună - 180 lei

abonament 6 luni - 900 lei

abonament un an - 1.600 lei.

Proiectul, consultat de Agerpres, prevede acordarea de mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti-Ilfov în vederea modificării contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători încheiate cu operatorii regionali STB SA, Serviciul de Transport Voluntari SA, Ecotrans STCM SRL, SC Regio Serv Transport SRL.

Conform referatului de aprobare, politica tarifară pentru transportul public a fost modificată ultima dată în anul 2021.

Cum este motivată scumpirea

Se menţionează că majorarea tarifelor are la bază necesitatea asigurării sustenabilităţii financiare a serviciului de transport public, precum şi menţinerea unui nivel corespunzător de calitate, siguranţă şi continuitate.

Se mai precizează că în ultimii ani costurile de operare au crescut „semnificativ”, fiind generate în principal de: majorarea preţurilor la energie electrică, combustibil şi utilităţi; creşterea costurilor cu piesele de schimb, materiale consumabile şi servicii de mentenanţă; creşteri salariale; creşterea inflaţiei.

„Tarifele actuale ale titlurilor de călătorie nu au mai fost ajustate corespunzător evoluţiei costurilor reale de exploatare, ceea ce a condus la accentuarea dezechilibrului financiar dintre veniturile proprii ale operatorului şi cheltuielile necesare desfăşurării activităţii. În acest context, compensaţia acordata de Municipiul Bucureşti a înregistrat o presiune constantă, fiind necesară identificarea unor măsuri de eficientizare şi de creştere a veniturilor proprii”, prevede documentul.

„Vor fi şi măsuri nepopulare”

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat joi că este necesară creşterea preţului pentru călătoriile cu STB.

„Vor fi şi măsuri nepopulare. Vor fi, pentru că efectiv a ajuns cuţitul la os. Este foarte probabil - anunţ în premieră - şi este şi necesar să creştem preţul călătoriei pentru STB. Sunt pus în situaţia de a face multe reforme structurale, unele grele: comasări, restructurări, încheieri de companii, de administraţii, de instituţii publice”, a precizat Ciprian Ciucu.

El a menţionat că în luna ianuarie Primăria Capitalei a primit 317 milioane lei, din care a rămas cu 5 milioane.

„Am primit 317 milioane. După ce am făcut toate plăţile şi am plătit parţial subvenţia - pentru că nu am putut să o plătim nici măcar pe toată - în ceea ce priveşte STB şi Termoenergetica, în momentul de faţă mai avem undeva în jur de cinci milioane de lei în bugetul Primăriei Capitalei”, a spus Ciucu.

