Senatul aliniază legea pensiilor private cu decizia CCR. Bolnavii de cancer nu mai pot retrage integral banii din Pilonul II

Senatul a adoptat, miercuri, în acord cu decizia CCR, proiectul de lege al Guvernului privind plata pensiilor private, în forma inițială, principala reglementare fiind aceea că toate persoanele, inclusiv bolnavii oncologici, care optează să retragă banii din Pilonul 2 - pilonul obligatoriu administrat privat - vor primi inițial doar 30% din sumă, iar restul eșalonat pe opt ani.

Au fost înregistrate 76 de voturi „pentru”', 38 „împotrivă” și trei abțineri, scrie Agerpres.

Proiectul de lege în forma adoptată de Senat, după decizia Curții Constituționale poate fi accesat AICI.

Pe 15 octombrie, Camera Deputaților a adoptat proiectul în calitate de for legislativ decizional, dar a fost atacat la Curtea Constituțională.

CCR a stabilit, pe 25 noiembrie, că modificările aduse Legii privind plata pensiilor private prin care doar persoanele care suferă de afecțiuni oncologice pot primi 100% din valoarea activului personal sub formă de plată unică instituie o discriminare care nu este bazată pe criterii obiective.

Senatul a eliminat astfel, în acord cu decizia CCR, excepția referitoare la bolnavii cu afecțiuni oncologice, iar aceștia nu mai pot beneficia de toată suma printr-o singură retragere.

Proiectul de lege inițiat Guvern are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal pentru autorizarea, organizarea, funcționarea, supravegherea și controlul furnizorilor de pensii private și a fondurilor de plată a pensiilor private, avizarea, funcționarea, supravegherea și controlul instituțiilor de credit pentru desfășurarea activității de depozitare și de custodie a activelor fondurilor de plată a pensiilor private, respectiv avizarea auditorilor financiari, pentru activitatea desfășurată în calitate de auditor al furnizorilor de pensii private și a fondurilor de plată pensiilor private.

Inițiativa legislativă privind pensiile private va fi dezbătut de Camera Deputaților, for decizional în acest caz.

Editor : Ana Petrescu