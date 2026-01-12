Live TV

Fondurile de pensii Pilon 2 au avut cel mai bun an din istorie. Randament de 19,2% în 2025 și active de peste 200 miliarde de lei

8,4 milioane de români au conturi la Pilonul II Banii rămân în economia românească 75 de miliarde de lei, câştig net pentru participanţi Cât are în cont un român cu salariul mediu Plăți de aproape 6 miliarde de lei către beneficiari Cum se primesc banii din Pilonul II

Fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul 2) au înregistrat în 2025 cel mai bun an din istoria sistemului, cu un randament mediu de 19,2%, potrivit datelor publicate de Asociaţia pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR). În acelaşi timp, activele totale administrate pentru cei peste 8 milioane de români participanţi au ajuns la 201,6 miliarde de lei (39,5 miliarde de euro), un maxim istoric, în creştere cu peste 33% faţă de finalul lui 2024.

Potrivit APAPR, rezultatele excepţionale din 2025 au fost generate de evoluţiile favorabile din piaţa financiară românească.

„Creşterea robustă a valorii companiilor listate la Bursa de Valori Bucureşti, unde fondurile Pilonului II investesc circa un sfert din active, precum şi îmbunătăţirea cotaţiilor titlurilor de stat româneşti, unde este investit aproape două treimi din portofoliu, au susţinut randamentele record”, a transmis asociaţia.

Aceste evoluţii reflectă, potrivit administratorilor, încrederea investitorilor în potenţialul economic şi financiar al României pe termen lung.

8,4 milioane de români au conturi la Pilonul II

La finalul anului 2025, 8,4 milioane de români erau înscrişi în sistemul de pensii private obligatorii, adică majoritatea populaţiei active. Dintre aceştia, aproximativ 4,6 milioane contribuie lunar, virând 4,75% din salariul brut, ca parte din contribuţia CAS de 25%.

Pilonul II a devenit astfel al doilea cel mai valoros activ financiar al populaţiei, după depozitele bancare şi, în acelaşi timp, cea mai importantă formă de economisire pe termen lung pentru românii cu venituri mici şi medii.

Valoarea activelor din Pilonul II reprezintă deja 10,5% din Produsul Intern Brut al României.

CITEȘTE ȘI: Senatul aliniază legea pensiilor private cu decizia CCR. Bolnavii de cancer nu mai pot retrage integral banii din Pilonul II

Banii rămân în economia românească

Potrivit APAPR, circa 94% din banii din Pilonul II sunt investiţi în România, ceea ce face din fondurile de pensii private cei mai mari investitori instituţionali autohtoni.

Aceşti bani finanţează în principal:

-datoria publică a statului român, prin titluri de stat pe termen lung,

-companiile româneşti listate la bursă,

-investiţiile şi crearea de locuri de muncă.

75 de miliarde de lei, câştig net pentru participanţi

Din totalul de 201,6 miliarde de lei administrate, 75,4 miliarde de lei (14,8 miliarde de euro) reprezintă câştigul net obţinut din investiţii, adică bani în plus faţă de contribuţiile virate de români.

Pe întreaga perioadă 2008–2025, fondurile Pilonului II au obţinut un randament mediu anual de 8,3%, aproape dublu faţă de rata medie anuală a inflaţiei, de 4,7%.

Cât are în cont un român cu salariul mediu

Un participant care a câştigat salariul mediu şi a contribuit continuu din 2008 până în prezent are în contul său de Pilon II aproximativ 55.662 de lei.
Din această sumă:

-64% sunt contribuţii virate,

-36% reprezintă câştigul obţinut din investiţii.

Valoarea sumei s-a dublat în ultimii trei ani şi este de aproape şapte ori mai mare decât acum 10 ani.
Potrivit estimărilor APAPR, 1,1 milioane de români au deja în conturi peste 50.000 de lei.

Plăți de aproape 6 miliarde de lei către beneficiari

De la lansarea sistemului de pensii private obligatorii și până la finalul anului 2025, fondurile Pilonului 2 au efectuat aproximativ 300.000 de plăți către participanți care au ieșit la pensie, către persoane pensionate pe caz de invaliditate sau către moștenitorii acestora.

Valoarea totală a sumelor plătite a ajuns la 5,9 miliarde de lei.

Numai în anul 2025, fondurile au plătit 2,65 miliarde de lei către 88.000 de beneficiari, o sumă mai mult decât dublă față de anul 2024.

Creșterea vine în contextul în care tot mai mulți români care au contribuit încă de la începutul sistemului, din 2008, ajung acum la vârsta pensionării sau în situațiile legale care permit plata banilor din Pilonul 2.

Plăţile se fac în trei situaţii:

  1. pensionare pentru limită de vârstă,

  2. pensionare pentru invaliditate,

  3. decesul participantului, caz în care banii merg la moştenitori.

CITEȘTE ȘI: VIDEO Un participant la Pilonul II va încasa peste 3 milioane de lei, altul doar 1.400 de lei. De unde vin diferențele

Cum se primesc banii din Pilonul II

Pe tot parcursul anului 2026, rămâne valabil sistemul actual:

-fie plată unică a întregii sume,

-fie plăţi lunare egale, pe o perioadă de maximum 5 ani (60 de luni).

Noua lege a plăţilor (Legea 2/2026) va intra în vigoare abia din 5 ianuarie 2027.

Editor : A.D.

