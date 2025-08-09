Live TV

Sunt în pericol mașinile electrice pe timp de caniculă? Specialiștii auto: „Pot apărea limitări temporare de performanță”

Camelia Sinca Data publicării:
Riscurile mașinilor electrice pe timp de caniculă. Foto Getty Images
Riscurile mașinilor electrice pe timp de caniculă. Foto Getty Images
Prezintă mașinile electrice un risc de explozie pe timp de caniculă?

Deși niciun tip de autovehicul nu este complet imun la riscul de incendiu, mai ales în cazul unui accident grav, percepția conform căreia modelele electrice ar fi mai predispuse la explozii, în special în condiții de temperaturi ridicate, nu este susținută de date concrete. Specialiștii din domeniul auto explică în ce situații extreme pot apărea limitări temporare de performanță la aceste vehicule.

Vehiculele electrice nu sunt, în mod obișnuit, susceptibile să ia foc sau să explodeze în condiții de caniculă. Totuși, în situații excepționale, expunerea prelungită la temperaturi extreme poate afecta performanța bateriilor.

Prezintă mașinile electrice un risc de explozie pe timp de caniculă?

„Mașinile electrice moderne sunt dotate cu sisteme de management termic foarte performante (BMS), care mențin temperatura bateriilor în limite sigure, fie prin răcire lichidă, fie prin aer condiționat dedicat acumulatorului.

Într-adevar, la peste 35°C, pot apărea limitări temporare de performanță controlate sau încarcarea poate dura mai mult, dar asta nu înseamnă pericol de explozie. Sistemul de calculatoare a bateriei mașinii își face treaba și protejează bateria 100%.

Bateriile mașinilor electrice nu explodează și nu iau foc, dacă se respectă instrucțiunile producatorului de exploatare și întretinere, iar totul funcționează în parametri normali.”, a explicat pentru Digi24 Marian Lazar, inginer și prim-vicepreședinte al Patronatului Operatorilor de Service Auto (POSA)

Sistemul de Management al Bateriei (BMS, Battery Management System) este o placă electronică integrată în baterie, care are rolul de a controla și proteja funcționarea acesteia printr-o serie de operațiuni esențiale precum:

  • gestionează procesele de încărcare și descărcare, monitorizând numărul de cicluri efectuate pentru a asigura durabilitatea bateriei;
  • printr-o analiză continuă, BMS verifică starea generală a bateriei, precum și a fiecărei celule componente;
  • sistemul oferă protecție împotriva unor riscuri precum scurtcircuitul, supraîncălzirea sau încărcarea și descărcarea excesivă;
  • pentru a menține performanța optimă, BMS reglează parametri importanți precum tensiunea și temperatura;
  • gestionează distribuția curentului pentru a garanta o încărcare echilibrată a celulelor și ajustează constant curentul de încărcare, asigurând astfel condiții de funcționare sigure.

Dar trotinetele electrice, pot să explodeze pe caniculă?

„În cazul trotinetelor electrice, din păcate, multe modele au baterii ieftine incorporate, fără sisteme eficiente de răcire și, uneori, chiar fără un sistem de protecție adecvat. Ele folosesc un sistem de răcire (BMS) mai simplu, iar acumulatorii sunt închiși în carcase compacte, deseori fără ventilație adecvată.

Prin urmare, dacă lași trotineta ore întregi în soare, pe asfaltul încins, mai ales în timp ce se încarcă, poate apărea un risc de supraîncălzire. Totuși, este important de menționat că, și în aceste condiții, riscul rămâne relativ mic și apare în special în cazul produselor fără certificări, cumpărate de pe platforme online nesigure.”, a mai precizat sursa Digi24.

