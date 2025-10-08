Supermarketurile ar putea fi obligate să reducă numărul de produse proprii puse în vânzare. Ce prevede un proiect de lege depus de AUR

Parlamentarii AUR au depus recent un proiect de lege la Senat care obligă marile magazine să își limiteze produsele sub marcă proprie la cel mult 20% din volumul total al vânzărilor. Inițiatorii susțin că e nevoie de echilibru în piață.

Inițiatorii proiectului susțin că piața din România este „dominată de un număr restrâns de operatori economici de talie internațională”

„Unul dintre instrumentele principale utilizate de aceşti retaileri este promovarea masivă a produselor sub marcă proprie. Această strategie, deşi generează beneficii imediate pentru consumatori prin preţuri reduse, are efecte negative asupra ecosistemului concurenţial, a producătorilor autohtoni şi a diversităţii produselor disponibile pe piaţă”, se arată în expunerea de motive a proiectului de lege.

Astfel, proiectul prevede limitarea vânzărilor sub marcă proprie la maximum 20% din totalul vânzărilor pe fiecare grupă de produse în marile magazine și sancționarea comercianților care nu respectă legea, de către Consiliul Concurenței:

Limitarea cotei de vânzări realizate prin produse sub marcă proprie la maximum 20% din totalul vânzărilor pe fiecare grupă de produse în hipermagazine şi supermarketuri;

Introducerea obligaţiei comercianţilor de a raporta anual către Consiliul Concurenţei structura vânzărilor pe grupe de produse, în scopul monitorizării respectării limitei prevăzute;

Stabilirea de sancţiuni contravenţionale proporţionale cu cifra de afaceri, pentru nerespectarea dispoziţiilor legale şi pentru furnizarea de informaţii false sau incomplete;

Inițiatorii susțin că rapoarte recente venite de la Consiliul Concurenței și ANPC arată „ o serie de disfuncţionalităţi”, precum:

- „Dezechilibrul semnificativ în relaţiile comerciale dintre marii retaileri şi furnizori, în special cei mici şi mijlocii;

- Dependenţa economică critică a furnizorilor faţă de un număr redus de clienţi;

- Practici comerciale neloiale, cum ar fi impunerea de preţuri sub costul de producţie pentru produsele sub marcă proprie;

- Reducerea diversităţii ofertei şi diminuarea vizibilităţii produselor româneşti în spaţiile de vânzare”.

Proiectul a fost depus la Senat în data de 3 octombrie și urmează să intre la dezbatere în comisiile de specialitate, după ce primește toate avizele necesare.

