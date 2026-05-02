Un bărbat prins cu droguri în Mamaia a vrut să-i mituiască pe jandarmi cu aproape 8.000 de lei. Ce s-a întâmplat după

Un bărbat prins în Mamaia cu droguri asupra sa a oferit jandarmilor suma de aproape 8.000 de lei pentru ca aceştia să nu ia măsuri împotriva lui.

„Ieri, 01.05 în jurul orei 21:00, pe timpul executării unei misiuni de menţinere a ordinii şi liniştii publice în staţiunea Mamaia, un echipaj de jandarmi a observat un barbat aflat într-un autoturism, care avea în dreptul feţei o bancnotă şi un plic autosigilant transparent. Jandarmii au procedat la interceptarea şi legitimarea persoanei, solicitându-i să prezinte eventuale bunuri sau substanţe interzise deţinute”, au anunţat, sâmbătă, reprezentanţii Grupării Mobile de Jandarmi Constanţa.

Ei au menţionat că bărbatul a predat o bancnotă de 10 lei şi plicul respectiv care conţinea substanţe interzise.

Acesta a scos din buzunar o sumă de bani şi a oferit-o jandarmilor.

„Jandarmii i-au adus la cunoştinţă faptul că darea de mită constituie infracţiune şi este sancţionată conform legislaţiei în vigoare. Cu toate acestea, persoana a insistat, afirmând că poate oferi şi alte sume de bani aflate într-o borsetă din autoturism, adică 7950 lei”, a precizat sursa citată.

Jandarmii au sesizat Direcţia Generală Anticorupţie. Bărbatul a fost dus la sediul Poliţiei Mamaia pentru continuarea cercetărilor.

De asemenea, plicul găsit asupra bărbatului şi suma de 7950 de lei au fost confiscate.

