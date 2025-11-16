Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România. Criteriile după care a fost făcut clasamentul

A fost publicat topul „Orașul perfect 2026”, un clasament care analizează calitatea vieții în marile orașe ale României. Studiul, realizat de site-ul Bucureștiul Meu, a evaluat 17 municipii. Conform analizei, Timișoara, București și Cluj-Napoca ocupă primele trei poziții ale clasamentului. Autorii studiului au luat în calcul șapte criterii: infrastructura, sistemul medical, calitatea aerului, accesul la natură, activitățile culturale, salariul relativ și indicele financiar.

Pe locul șapte se află Brașovul. Aici sunt peisaje foarte frumoase și o viață destul de bună. Însă sunt și câteva dezavantaje. Nu există foarte multe oferte economice pentru cei care vor să se angajeze în acest oraș.

Pe locul șase se află Târgu Mureș. Este un oraș considerat curat, liniștit și are un sistem medical relativ bun. Există un spital foarte important în această zonă. Costul de trai este accesibil, dar sunt și dezavantaje: puține oportunități economice.

Pe locul al 5 în acest top se află Oradea, un oraș care a renăscut parcă în ultimii ani. S-au investit foarte mulți bani europeni aici. Avantajele ar fi urbanism modern, un oraș curat, dar sunt și dezavantaje: piața muncii destul de limitată.

Sibiul se află pe locul patru în acest top. Este un oraș cu o infrastructură rutieră bună, o poziție strategică, acces rapid la natură, salarii destul de bune pentru un oraș mediu. Piața muncii însă este mică și costul locuințelor este în creștere.

Pe locul trei se află Cluj-Napoca, un oraș foarte viu și căutat în special de tineri. Este un hub economic și foarte multe locuri de muncă sunt în sectorul IT. Este și un oraș universitar. Ca dezavantaje, traficul rutier este foarte aglomerat, iar locuințele sunt foarte scumpe și prețurile parcă cresc de la an la an.

Pe locul al doilea se află Bucureștiul. Aici sunt cele mai mari salarii din țară și o piață a muncii diversă, dar sunt și dezavantaje: traficul foarte aglomerat și poluarea ridicată.

Timișoara se află pe prima poziție în acest top. Sunt salarii destul de bune în acest oraș, o economie stabilă, un oraș conectat internațional. Dar sunt și dezavantaje și aici: traficul este aglomerat și locuințele sunt din ce în ce mai scumpe.

Editor : M.B.