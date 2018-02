Eugen Teodorovici a găsit soluția pentru salariile IT-iștilor. Proiectul de ordonanță, publicat pe site-ul MF

Ministrul de Finanţe Eugen Teodorovici a anunţat la Digi24 că a găsit soluţia pentru problemele apărute ca urmare a trecerii contribuţiilor sociale de la angajator la angajator. Soluţia ministrului va viza patru categorii profesionale: persoane fizice încadrate în grad de handicap grav sau accentuat, persoane fizice care desfăşoară activităţi de creare de programe pentru calculator - IT-iştii -, persoane fizice care desfăşoara activităţi de cercetare-dezvoltare-inovare şi persoanele fizice care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă (sezonierii). Ordonanţa Ministerului de Finanţe ar urma să soluţioneze problemele pentru aceste categorii profesionale, pentru un an de zile, prin deduceri suportate din bugetul de stat.

„Soluţia găsită pentru acei angajatori care au asigurat majorarea salariilor pentru angajaţi cu cel puţin 20%. Ne raportam clar la decembrie 2017. Nimeni nu are de pierdut faţa de luna decembrie 2017. Angajatorii reţin la sursă, dar să spunem parţial. A doua chestiune: Angajatorul declară ca obligaţie de plată, în acel formular 112, doar suma reţinută efectiv de la angajat. Al treilea pas: Diferenţa de CASS datorat de angajat este calculată de angajator şi evidenţiată distinct, în acel formular 112, ca sumă dedusă, iar suma aceasta dedusă, diferenţa între ce transferă angajatorul către angajat şi cât ar trebui să primească el, ca să nu aibă diferenţă faţă de decembrie 2017, este suportată de către bugetul de stat, fiind transferat în mod automat la Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate. (...) Pentru un an de zile, lucrurile sunt soluţionate. (...) Ordonanţa prevede şi de la 1 ianuarie până la intrarea în vigoare a acestei ordonanţe, angajatorii (în cazul celor patru categorii menționate mai devreme) pot să depună declaraţii rectificative şi niciun angajat nu are de pierdut”, a precizat ministrul finanțelor, Eugen Orlando Teodorovici, la Digi24.

Prin urmare, soluția, în linii mari, este ca pentru luna ianuarie angajatorii să compenseze, pentru ca apoi să primească diferența de la stat.

„Pentru angajatori nu este niciun efort bugetar, iar pentru stat este un mecanism foarte simplu, nu are niciun impact pe buget”, a declarat Eugen Teodorovici.

Ordonanța, a explicat el, are două componente - una legată de cele patru categorii menționate mai sus, pentru a nu avea de suferit, dar și problema part-time-ului în zona publică.

Eugen Teodorovici a spus că această soluție este mai bună și cu un impact bugetar mult mai mic decât soluția unei scheme de ajutor de stat despre care s-a vorbit anterior.

Proiectul de ordonanță de urgență a fost publicat pe site-ul Ministerului de Finanțe și ar urma să fie aprobat în următoarea ședință de guvern. (Găsiți proiectul aici, cu data de 6.02.2018)

Urmăriți mai jos declarațiile integrale ale ministrului de finanțe la Digi24: