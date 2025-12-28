Modul în care călătorim se schimbă în 2026. Tot mai mulți turiști renunță la vacanțele clasice și caută experiențe diferite: excursii în natură, vizite la ferme, plimbări sau tururi ale marilor orașe pe timp de noapte. Un studiu realizat de National Geographic arată că sunt în creștere și croazierele, dar și preferința pentru hoteluri all inclusive care pun accent pe preparate tradiționale și experiențe autentice.

Nocturismul, adică explorarea unor orașe spectaculoase pe timp de noapte sau chiar observarea aurorei boreale, se află printre cele mai importante tendințe turistice ale anului 2026. Tot mai mulți călători caută experiențe diferite, care să le ofere perspective noi asupra destinațiilor vizitate.

În același timp, hotelurile all inclusive rămân populare, însă turiștii preferă tot mai des variantele care includ preparate tradiționale și experiențe locale autentice.

Croazierele sunt în continuare la mare căutare, în special în rândul tinerilor, atrași de oferta de divertisment permanent și de faptul că ajung, în fiecare dimineață, într-o nouă destinație.

Printre trendurile anului se numără și călătoriile inspirate de literatură. Destinații precum Bath sau Edinburgh atrag turiști care vor să descopere locuri despre care au citit în cărți.

Turismul personalizat crește și el în popularitate, adică vacanțele în care accentul e pus pe relaxare totală și regăsirea de sine, prin wellness sau alergare în natură. De asemenea, câștigă teren și agroturismul - tot mai mulți turiști aleg escapade la fermă, unde pot experimenta, pentru câteva zile, viața rurală autentică.

Planificarea din timp, secretul unei vacanțe reușite

Mulți români și-au rezervat deja vacanțele pentru anul viitor, preferând să își planifice concediile din timp pentru a beneficia de prețuri mai bune.

„Mi-aș dori să ajung în Japonia, poate în 2027. Este o vacanță destul de scumpă și trebuie planificată din timp”, a declarat un turist, care a subliniat că de obicei cumpără biletele cu 6 luni înainte, pentru că prețurile sunt mult mai bune.

Un alt turist spune că a ales deja o vacanță în Turcia: „Nu știu exact locația, dar e frumos și e cald. Am rezervat de vreo două luni, pentru vara viitoare.”

Specialiștii în turism atrag atenția că planificarea din timp crește șansele de a găsi bilete de avion mai ieftine și cele mai bune oferte la hoteluri.

