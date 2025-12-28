Live TV

Video Turismul în 2026: vizite la ferme, excursii în natură și escapade nocturne, noile preferințe ale călătorilor

Data publicării:
calatorii cu avionul
Foto: Shutterstock
Din articol
Planificarea din timp, secretul unei vacanțe reușite

Modul în care călătorim se schimbă în 2026. Tot mai mulți turiști renunță la vacanțele clasice și caută experiențe diferite: excursii în natură, vizite la ferme, plimbări sau tururi ale marilor orașe pe timp de noapte. Un studiu realizat de National Geographic arată că sunt în creștere și croazierele, dar și preferința pentru hoteluri all inclusive care pun accent pe preparate tradiționale și experiențe autentice.

Nocturismul, adică explorarea unor orașe spectaculoase pe timp de noapte sau chiar observarea aurorei boreale, se află printre cele mai importante tendințe turistice ale anului 2026. Tot mai mulți călători caută experiențe diferite, care să le ofere perspective noi asupra destinațiilor vizitate.

În același timp, hotelurile all inclusive rămân populare, însă turiștii preferă tot mai des variantele care includ preparate tradiționale și experiențe locale autentice.

Croazierele sunt în continuare la mare căutare, în special în rândul tinerilor, atrași de oferta de divertisment permanent și de faptul că ajung, în fiecare dimineață, într-o nouă destinație.

Printre trendurile anului se numără și călătoriile inspirate de literatură. Destinații precum Bath sau Edinburgh atrag turiști care vor să descopere locuri despre care au citit în cărți.

Turismul personalizat crește și el în popularitate, adică vacanțele în care accentul e pus pe relaxare totală și regăsirea de sine, prin wellness sau alergare în natură. De asemenea, câștigă teren și agroturismul - tot mai mulți turiști aleg escapade la fermă, unde pot experimenta, pentru câteva zile, viața rurală autentică.

Planificarea din timp, secretul unei vacanțe reușite

Mulți români și-au rezervat deja vacanțele pentru anul viitor, preferând să își planifice concediile din timp pentru a beneficia de prețuri mai bune.

„Mi-aș dori să ajung în Japonia, poate în 2027. Este o vacanță destul de scumpă și trebuie planificată din timp”, a declarat un turist, care a subliniat că de obicei cumpără biletele cu 6 luni înainte, pentru că prețurile sunt mult mai bune.

Un alt turist spune că a ales deja o vacanță în Turcia: „Nu știu exact locația, dar e frumos și e cald. Am rezervat de vreo două luni, pentru vara viitoare.”

Specialiștii în turism atrag atenția că planificarea din timp crește șansele de a găsi bilete de avion mai ieftine și cele mai bune oferte la hoteluri.

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Russia Ukraine War
1
„Să vă amintiți cuvintele generalisimului”. De ce a ajuns șeful unei fabrici ruse de...
Digi 24_2025_12_27_10_22_11
2
Mirabela Grădinaru, despre cum i s-a schimbat viața de când Nicușor Dan e președinte...
mirabela gradinaru
3
Care este mâncarea preferată a lui Nicușor Dan. Mirabela Grădinaru: „Nu ajung să ating...
ooo
4
Denis Kapustin, liderul neonazist al grupării paramilitare Corpul Voluntarilor Ruși, a...
un barbat merge prin viscol
5
Vreme severă în România: Cod galben în 23 de județe și Cod portocaliu de viscol la munte...
Secretul ”revoltător” din spatele imaginii care a făcut înconjurul lumii: ”Nu-mi vine să cred”
Digi Sport
Secretul ”revoltător” din spatele imaginii care a făcut înconjurul lumii: ”Nu-mi vine să cred”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Vedere din Paris.
Care au fost cele mai populare destinații de călătorie în 2025. Jumătate dintre ele sunt din Europa
Cu toate că sezonul de iarnă nu va fi unul prea friguros, specialiștii menționează că ar putea urma și episoade cu vreme severă, care nu pot fi anticipate cu atât de mult timp înainte.
Director din ANPC, despre „tragedia turismului românesc”: „Țeapa arată mai bine în poze decât lucrul bine făcut”
anpc
ANPC a făcut controale în zone turistice și a dat amenzi de 1,6 milioane de lei. Ce nereguli au fost descoperite
experiente cadou
„E o amintire care rămâne pe viață”. Românii renunță la darurile clasice pentru experiențele cadou. Ce variante au
Miami Florida,International Airport,Passport Control,English Spanish bilingual,multiple languages,bilingual,multilingual,customs,looking FL130822002
Speriați de solicitările privind rețelele de socializare, tot mai mulți turiști își anulează călătoriile în SUA (Corriere della Sera)
Recomandările redacţiei
augustin zegrean
Fostul preşedinte al Curţii, Augustin Zegrean, despre actuala decizie...
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
Rusia a găsit care e „principalul obstacol în calea păcii”: Europa...
SEP_CCR_ILUSTRATIE_23_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Curtea Constituțională a amânat din nou decizia privind pensiile...
taxi
Zeci de autorizaţii de taxi şi atestate profesionale, retrase de...
Ultimele știri
Membrii Bundestagului solicită furnizarea de rachete Taurus către Ucraina
Întâlnire decisivă la Mar-a-Lago pe tema planului de pace. Volodimir Zelenski și Donald Trump vor vorbi cu liderii europeni
Unii ucraineni au părăsit Letonia din cauza rapoartelor privind o posibilă amenințare din partea Rusiei (psiholog)
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Brigitte Bardot a murit. Ce se știe despre unicul ei fiu, cu care a avut o relație marcată de controverse...
Cancan
Ce a apărut în fața porții lui Ion Drăgan, chiar înainte de înmormântare. Imaginile VIDEO au fost surprinse...
Fanatik.ro
Ce se întâmplă la hotelul deținut de Simona Halep chiar înainte de Revelion. Mesajul transmis de...
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Ce cadou de 32 de milioane de euro a primit soția româncă a lui Piero Ferrari. Romina Gingașu, răsfățată la...
Adevărul
Cât de sigur este să faci afaceri cu Putin așa cum vor apropiații lui Trump? „Rusia nu este nici El Dorado...
Playtech
Cum cureți rapid oale și cratițe de grăsime, chiar și în apă rece. Trucuri testate
Digi FM
Durere de nedescris pentru o creatoare de conținut. Două dintre fiicele ei au murit subit, la un an distanță...
Digi Sport
FOTO ”Hulk” din România: ”Așa mi-au spus”. Cine l-a ajutat să devină o ”bestie”: ”Făceam foarte multe greșeli”
Pro FM
Dezvăluiri despre Anna Kournikova și Enrique Iglesias, după nașterea celui de-al patrulea copil al lor...
Film Now
Noi detalii despre moartea lui Michele și Rob Reiner. Cei doi s-au stins la câteva minute după atac, potrivit...
Adevarul
„Coaliția de voință”, între ambiție și iluzie. De ce garanțiile de securitate pentru Ucraina rămân...
Newsweek
Vinul alb sau roșu? Ce e mai sigur de băut la pensie de sărbători. Face bine la sănătate
Digi FM
Mirabela Grădinaru, în lacrimi, în emisiunea „La Cină”, după ce a fost întrebată despre cel mai greu moment...
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Ultima dorință a lui Glenn Close. Actrița a dezvăluit cum își imaginează finalul vieții: „Acolo vreau să mor...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...