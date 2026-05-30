Un bărbat urmărit internațional a fost prins după o faptă banală în București. Era căutat de doi ani

Un bărbat de 44 de ani, urmărit internațional pentru furturi comise în Austria a fost prins de polițiști în Capitală. El era căutat de doi ani de anchetatori și a fost prins astăzi după o faptă banală într-o intersecție din București.

Conform forțelor de ordine, el a întors mașina pe linia continuă, motiv pentru care a fost verificat de polițiștii rutieri.

„La data de 30 mai 2026, în jurul orei 09.00, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Brigada Rutieră, aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu pe str. Valea Cascadelor, intersecţie cu Bd. Timişoara au oprit pentru control un autovehicul, condus de un bărbat, care a efectuat manevra de întoarcere pe linia continuă”, anunţă, sâmbătă, Brigada Rutieră a Capitalei.

Instituţia precizează că persoana aflată la volanul autovehiculului a fost legitimată şi s-a constatat că este vorba despre un bărbat în vârstă de 44 de ani.

„Din verificările efectuate în bazele de date ale Poliţiei Române, a rezultat faptul că autorităţile judiciare din Austria au dispus urmărirea sa internaţională, fiind emis, la data de 02.07.2024, un mandat european de arestare, pentru săvârşirea mai multor fapte de furt calificat”, se mai arată în comunicatul de presă.

Bărbatul a fost preluat de către poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale, pentru continuarea cercetărilor.

La acest moment, sunt efectuate activităţile specifice privind punerea în executare a mandatului european de arestare.

