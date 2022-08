Un copil a murit şi altul a fost dus la spital după ce au căzut în albia insulei de agrement din Bacău

Un copil a murit înecat, iar altul a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale, după ce noaptea trecută au căzut în albia insulei de agrement Bacău.

Unul dintre minori, în vârstă de 11 ani, din Bacău, a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Celălalt minor, de 13 ani, a decedat la spital, fiindu-i ulterior stabilită şi identitatea, din municipiul Bacău.

Poliţiştii continuă cercetările in acest caz, in vederea stabilirii cu exactitate a situaţiei de fapt, potrivit Agerpres.

„La data de 14 August a.c, in jurul orei 02.50, o tânăra de 19 ani a observat doi minori care au căzut in albia insulei de agrement. Unul dintre minori a fost identificat, având vârsta de 11 ani, din Bacău și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Celălalt minor a decedat la spital, fiindu-i ulterior stabilită vârsta și identitatea, respectiv 13 ani, din mun. Bacău.

Polițiștii continuă cercetările in acest caz, in vederea stabilirii cu exactitate a situației de fapt”, a transmis IPJ Bacău într-un comunicat.

