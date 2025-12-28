Live TV

Rafalele de vânt au făcut deja și primele probleme în țară. Un copac a căzut peste acoperișul unui spital din Darabani, județul Botoșani. Zona se află sub cod portocaliu de intensificări ale vântului. Arborele a fost tăiat în mod controlat de pompieri, nefiind afectată clădirea spitalului.

„În această dimineaţă, pompierii au acţionat în oraşul Darabani pentru înlăturarea unui copac căzut pe acoperişul spitalului din localitate, după ce a fost rupt de vânt. Alarma a fost dată de angajaţii unităţii spitaliceşti, întrucât exista riscul spargerii geamurilor şi al distrugerii aparatelor de aer condiţionat", au anunţat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Botoşani.

La fața locului s-au deplasat pimpierii din cadrul Punctului de Lucru Darabani și ai Detașamentului Dorohoi, cu o autospecială de intervenţie dotată cu accesorii specifice pentru tăierea arborelui, o autospecială de salvare şi lucru la înălţime, precum şi Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Darabani, cu un buldoexcavator.

„Intervenţia s-a desfăşurat în condiţii de siguranţă, iar arborele a fost tăiat controlat, fără a afecta clădirea spitalului", au afirmat pompierii.

Județul Botoșani se află, până luni la ora 10:00, sub atenționare meteorologică de tip cod Portocaliu de vânt puternic. Meteorologii au anunțat că pe parcursul zilei de duminică și în prima parte a nopții de duminică spre luni, în cea mai mare parte a Moldovei și local în Transilvania vântul va sufla tare cu rafale de 70-90 km/h. De asemenea, va ninge viscolit, iar vizibilitatea va fi foarte redusă.

