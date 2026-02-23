Live TV

Video Corpul de control, verificări la Spitalul Elias după ce un medic s-a filmat după o operație la privat, în timpul programului de la stat

medic blurat
Foto: Captură video Digi24

Corpul de control al Ministerului Sănătății face verificări la Spitalul Elias din București, după ce un medic ortoped a postat pe rețelele sociale o filmare în care spune că operează într-un spital privat. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, vrea să afle dacă acesta ar fi trebuit să se afle, în acel moment, în timpul programului de la spitalul public.

 

Controlul la Spitalul Elias are loc după ce un medic primar de ortopedie și traumatologie a făcut o filmare pe care a postat-o pe rețelele sociale, spunând că în mijlocul zilei, la ora 12:00, se află la un spital privat și este deja la cea de a doua intervenție chirurgicală.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a văzut această filmare și a cerut explicații managerului spitalului pentru a vedea dacă medicul care era la spitalul privat ar fi trebuit să fie, de fapt, în timpul programului de la spitalul public.

Răspunsul conducerii spitalului a fost că doctorul își făcuse o cerere de concediu, care însă a rămas în biroul asistentei șefe și nu a ajuns la resurse umane, iar astfel nu a fost aprobată.

Rogobete a anunțat, pe lângă acest control, că va merge la toate spitalele mari din țară, pentru a vedea dacă medicii lucrează conform programului.

