Violeta Alexandru explică ce se întâmplă cu pensiile speciale după ce va crește punctul de pensie

Ministrul muncii, Violeta Alexandru, i-a explicat, vineri, premierului Ludovic Orban în ședința de guvern ce se întâmplă cu pensiile speciale, odată cu majorarea punctului de pensie.

Premierul Ludovic Orban a vrut să i se confirme că pensiile speciale nu vor crește, dar ministrul muncii, Violeta Alexandru a explicat că majorând punctul de pensie, cresc și pensiile speciale pentru partea care se calculează pentru contributivitate.

„Pensiile speciale sunt compuse dintr-o parte calculată pe baza contributivității, care prin schimbarea anunțată de domnul ministru (Cîțu - n.r.), în mod automat vor crește, respectiv o parte - consistentă - care vine de la bugetul de stat și care în mod evident nu are niciun impact”, a explicat Violeta Alexandru.

„Avem majorarea punctului de pensie, începând cu 1 septembrie, de la 1.365 de lei la 1.442 de lei, majorarea pensiei de la minime de 704 lei, la 800 de lei”, a anunțat, vineri, în ședința de guvern, ministrul Finanțelor, Florin Cîțu.

Premierul Ludovic Orban a intervenit și a explicat de ce nu se pot crește pensiile etapizat sau direct proporțional cu sumele primite de pensionari.

„Am văzut o întreagă discuție legată de modul în care să se facă această majorare. Fac o precizare, că mulți au spus să creștem pensiile mici, să facem o creștere direct proporțională cu mărimea pensiilor. Acest lucru nu este posibil, pentru că principiul care stă la baza acordării pensiilor pe contributivitate este principiul contributivității. Noi nu doar majorom pensiile efectiv, noi majorăm punctul de pensie. Dacă am face o majorare diferențiată, procentual la nivelul pensiilor, practic am crea niște nedreptăți imense și am încălca grosolan principiul contributivității”, a spus Orban.

„Doamna ministru, vreau să fiu sigur sută la sută, am răspuns că nu se cresc pensiile speciale prin această majorare”, a mai spus premierul, adresându-i-se Violetei Alexandru, acesta fiind contextul în care ministrul muncii a făcut precizările despre pensiile speciale.

Editor: Luana Păvălucă