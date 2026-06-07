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Şofer suspectat că a accidentat mortal un pieton şi a plecat de la locul accidentului, identificat și prins după opt ore

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masina de politie
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Un şofer suspectat că a accidentat mortal un pieton, după care a plecat de la locul accidentului, fără a anunţa Poliţia, a fost prins după o acţiune care a durat opt ore şi în timpul căreia poliţiştii suceveni au verificat sute de autovehicule şi au vizualizat ore de înregistrări de pe camere de supraveghere. Bărbatul a fost găsit la locuinţa sa, poliţiştii constatând că acesta consumase alcool.

Accidentul a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, în comuna Ipoteşti din judeţul Suceava, pe drumul judeţean 208A. Puţin după miezul nopţii, în jurul orei 00:10 o femeie a sunat la 112 anunţând că în timp ce se deplasa cu autoturismul pe acest tronson, la intrarea în municipiul Suceava dinspre Ipoteşti, a observat un bărbat care zăcea inconştient pe marginea drumului, în afara părţii carosabile. Echipajul medical de la Serviciul de Ambulanţă Suceava care a intervenit la faţa locului a constatat că bărbatul era mort.

Poliţiştii care au făcut cercetarea la locul evenimentului au avut bănuiala că victima a fost implicată într-un eveniment rutier şi că aceasta a fost lovită de un autovehicul în timp ce mergea pe marginea şoselei, pe acelaşi sens de deplasare cu autoturismele, relatează News.ro.

„În ciuda indiciilor puţine, poliţiştii au reuşit în această dimineaţă (duminică - n.r.) să îl identifice pe principalul suspect, respectiv un bărbat de 41 ani din comuna Ipoteşti, judeţul Suceava, bănuit că a condus vehiculul care l-a accidentat mortal pe un pieton de 42 de ani din comuna Ipoteşti. Şoferul a fost identificat la domiciliul său, fiind testat cu aparatul etilotest, rezultând o valoare de 0,28 mg/l alcool pur în aerul expirat”, transmit oficialii Poliţiei Suceava.

Poliţiştii au identificat şi autovehiculul care ar fi fost implicat în accident, urmând a se desfăşura activităţile criminalistice şi de expertizare specifice în urma cărora se va stabili dacă, într-adevăr, la volanul acestuia se afla şoferul, dar şi care a fost dinamica accidentului.

Poliţia continuă cercetările în acest caz pentru a stabili toate circumstanţele producerii evenimentului rutier.

Editor : Liviu Cojan

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