Live TV

Iarna în Capitală. Explicațiile primarului interimar despre ce-i asteaptă pe bucureșteni privind furnizarea căldurii și a apei calde

Data actualizării: Data publicării:
BUCURESTI - SANTIER - TERMOFICARE - 11 DEC 2023
Foto: Inquam Photos / George Călin

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu a spus într-un interviu cum crede el că va fi iarna aceasta pentru bucureșteni, după ce în precedentele mulți s-au plâns de lipsa apei calde și/sau a căldurii.

Prezent la Europa FM, Bujduveanu a dat asigurări că iarna aceasta va fi mai bine în privinţa apei calde şi a căldurii, el arătând că nu vor mai da drumul la niciun şantier pe perioada iernii iar în momentul de faţă, s-a început încărcarea sistemului, astfel că toate cele patru CET-uri vor funcţiona.

„Am dispus să nu mai dăm drumul la niciun şantier pe perioada iernii. Vara, Bucureştiul funcţionează în două CET-uri din patru, iar pe zona de sud, unde a mai fost o avarie la final săptămânii trecute, avaria a fost din cauza Elcenului, pentru că un CET din cele două a picat. În momentul de faţă, s-a început încărcarea sistemului complet, pentru că ne pregătim de încălzire pentru iarnă şi toate cele patru CET-uri vor funcţiona”, a dat asigurări primarul.

Potrivit lui Bujduveanu, este esenţial ca Bucureştiul să funcţioneze cu toate cele patru CET-uri la parametri maximi, pentru că o parte din bucureştieni au reclamat că nu au apă caldă, dar marea majoritate care au avut avarii au reclamat că nu este la parametrii la care trebuie să fie apa. „Îi pot asigura pe bucureştieni că în zona de Sectorul 2, am vorbit mai întâi despre zona de Tei, Colentina, în această săptămână va fi pus în funcţie un nou sistem care nu va mai avea nicio avarie” a spus Bujduveanu.

El a mai arătat că la primăvară, când începe din nou sezonul de vară şi nu va mai fi atât de mare necesitatea de agent termic, mai ales pe partea de încălzire, vor redeschide alte şantiere. Primarul a arătat că de 35 de ani care nu s-a investit deloc în sistemul centralizat, pentru că banii în pământ nu se văd, şi atunci primarii succesivi au ales să lase Bucureştiul într-o ruină.

„Avem 1.000 de kilometri de reţea principală, care este şi cea mai avariată, cele care pleacă din CET în punctele secundare şi reţeaua secundară, iar din 1.000 de kilometri, până acum, pe mandatul precedent şi actual, am reuşit să schimbăm 250 de kilometric, deci un sfert din reţea este reabilitată complet”, a mai spus Bujduveanu.

Editor : S.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
WhatsApp Image 2025-10-10 at 15.35.11
1
Un apropiat al lui Călin Georgescu, care a lucrat ani la rând în serviciul de informații...
vreme, ploaie, toamna, umbrela
2
Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni. Prognoza ANM până pe 26 octombrie, pentru...
muntii carpati
3
Munții Carpați, transformare spectaculoasă. Aproape jumătate din peisajele alpine s-au...
Screenshot 2025-10-13 232543
4
Accident în București: O femeie și copilul ei, loviți de mașină pe trecerea de pietoni...
vladimir-putin-pahar-sampanie-scaled
5
„Și-a dezlegat mâinile”. Cum a făcut rost Putin de încă două milioane de ruși pe care...
Selecționerul n-a mai rezistat și i-a spus în față, la pauză: ”E ultimul tău meci la echipa națională”. Replica dată pe loc
Digi Sport
Selecționerul n-a mai rezistat și i-a spus în față, la pauză: ”E ultimul tău meci la echipa națională”. Replica dată pe loc
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ore de lucru, zi de munca, working hours
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore...
invatatoare scrie pe tabla
Profesorii câștigă mai puțin începând cu septembrie. Ministerul...
Hamas Hands Over Israeli Hostages To Red Cross - Gaza
Hamas își întărește controlul în Gaza, după armistițiu. Militanții au...
Radoslaw Sikorski-drona-octombrie 2025
Europa trebuie să se pregătească pentru un atac din partea Rusiei...
Ultimele știri
Bujduveanu: Primăria Capitalei nu încasează taxele şi impozitele pe proprietate, o anomalie în ţară. Guvernul ne alimentează conturile
Sistemul solar ar putea avea mai multe planete decât cele opt cunoscute: ce spune un studiu despre Planeta Y, o lume de mărimea Terrei
Preliminariile CM 2026. Mircea Lucescu a spus totul despre doi titulari cerți în mandatul lui Iordănescu: „Nu puteam să continui cu ei”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
accident
Imaginile surprinse de camera de bord a șoferului care a accidentat mortal o mamă pe trecerea de pietoni. Momentul impactului
rafila face declaratii
Rafila: Alegerile la Capitală se pot desfăşura oricând, fie candidat comun al coaliției, sau fiecare partid cu candidat propriu
usr
Lider USR: „Coaliţia trebuie să decidă data alegerilor din București”. Partidul cere sancțiuni pentru nerespectarea termenelor legale
Robinet de termoficare
Sute de blocuri și două spitale din București rămân fără apă caldă și căldură. Termoenergetica finalizează lucrările de modernizare
insula
Insula care a fost scoasă la vânzare la prețul unui apartament din București: „Un refugiu cu adevărat unic”. Unde este situată
Partenerii noștri
Pe Roz
John Travolta, emoție pură în ziua în care regretata lui soție ar fi împlinit 62 de ani: "Am înregistrat asta...
Cancan
Șoferul care a ucis-o pe Elena pe trecerea de pietoni din Berceni încearcă să scape de o pedeapsă mai gravă...
Fanatik.ro
Călin Georgescu, păzit la Sfânta Parascheva de martorul-cheie din dosarul loviturii de stat. Legături...
editiadedimineata.ro
Există un motiv științific pentru care unele melodii îți rămân blocate în cap
Fanatik.ro
Câți bani a cheltuit Dominic Thiem ca să iasă campion la US Open. Tenisul nu e un sport pentru oricine
Adevărul
Sfârșitul tulburător al unui tânăr magnat cripto: a fost găsit împușcat în mașina sa de lux, la Kiev, după...
Playtech
Ce este DUC-ul, actul fără de care şoferii din Italia nu pot circula. A ajuns să coste 70 de euro
Digi FM
Adela Popescu, "scrisoare" de dragoste și apreciere pentru mama ei: "Nu mai știu pe nimeni ca ea. Nu m-a...
Digi Sport
După 12 ani! Michael Schumacher a dat ”primul semn de viață” după accidentul ”horror” și a apărut dovada
Pro FM
Paris Jackson, sinceră despre procesul prin care a scăpat de dependența de alcool și heroină: "A fost ca un...
Film Now
Marele regret al lui Al Pacino, dezvăluit după moartea lui Diane Keaton. „Ea a fost dragostea vieții lui”
Adevarul
La câteva ore după eliberarea ostaticilor, Hamas a executat public membri ai milițiilor din Gaza
Newsweek
Dubla măsură: 1.000.000 salarii cresc cu 300 lei. 4.700.000 pensii „înghețate” un an. Care e motivul
Digi FM
Noi indicii despre starea lui Michael Schumacher. Un jurnalist face dezvăluiri la aproape 12 ani de la...
Digi World
Planeta Y? Astronomii au găsit noi indicii despre o lume ascunsă în sistemul nostru solar
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
Reacția lui Jennifer Lopez când un fan a îngenuncheat în fața ei. Actrița pășea pe covorul roșu la premiera...
UTV
Mădălina Ghenea și Adelina Pestrițu, apariții de gală la evenimentul Anastasiei Soare. Lansarea cărții...