Pacient mort după o transfuzie cu sânge incompatibil. Asistent ATI trimis în judecată pentru ucidere din culpă

Data publicării:
Pungă de sânge utilizată pentru transfuzie. Foto: Profimedia

Un asistent medical ATI de la o clinică privată din București a fost trimis în judecată pentru ucidere din culpă, după ce ar fi administrat unui pacient o transfuzie cu sânge incompatibil, fără să verifice corespunzător grupa sanguină și fără supravegherea strictă a unui medic. Potrivit procurorilor, eroarea a provocat un șoc hemolitic și insuficiență multiplă de organe, iar pacientul a murit la cinci zile după incident.

Anchetatorii susțin că, pe 12 august 2021, în calitate de asistent medical ATI, acesta a administrat prin transfuzie aproximativ 50 de mililitri de concentrat eritrocitar incompatibil cu grupa sanguină a pacientului, relatează Agerpres.

„În fapt, s-a reţinut că, la data de 12.08.2021, inculpatul, în calitate de asistent medical ATI, a administrat prin transfuzie unui pacient aproximativ 50 ml de concentrat eritrocitar incompatibil cu grupa sanguină a acestuia, încălcând procedurile medicale privind verificarea compatibilităţii şi efectuarea transfuziei sanguine. Astfel, inculpatul nu a verificat în mod corespunzător concordanţa dintre datele pacientului şi cele înscrise pe punga de sânge şi nu a efectuat transfuzia sub stricta supraveghere a medicului”, a transmis Parchetul.

Conform procurorilor, concluziile medico-legale întocmite de INML „Mina Minovici” au arătat că accidentul transfuzional a provocat instalarea unui șoc hemolitic și a unei insuficiențe multiple de organe.

„Conform concluziilor medico-legale emise de INML Mina Minovici, accidentul transfuzional a determinat instalarea unui şoc hemolitic şi a unei insuficienţe multiple de organe, pacientul decedând la data de 17.08.2021”, mai precizează sursa citată.

Parchetul arată că investigația a presupus administrarea unui probatoriu complex, specific dosarelor de malpraxis medical, inclusiv expertize medico-legale și analiza procedurilor aplicabile în cazul transfuziilor sanguine.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Judecătoria Sectorului 2 București.

Editor : Ș.A.

