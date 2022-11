Stoltenberg, la București: România a jucat şi joacă un rol important în eforturile noastre de a sprijini Ucraina

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat marţi că România a jucat şi joacă un rol important în eforturile Alianţei Nord-Atlantice de a sprijini Ucraina. El a apreciat numărul mare de refugiați găzduiți de România, ceea ce este o demonstrație a sprijinului țării noastre pentru Ucraina.

"România a jucat şi joacă un rol important în eforturile noastre de a sprijini Ucraina, având cea mai mare graniţă cu această ţară. Aţi avut un rol esenţial în asigurarea sprijinului pentru Ucraina, dar aţi ajutat şi celelalte ţări aliate şi partenere să sprijine Ucraina. Sunt absolut convins că la întâlnirea miniştrilor de Externe de astăzi şi mâine mesajul va fi că trebuie să continuăm şi să intensificăm sprijinul nostru nu în ultimul rând când vine vorba despre prezenţa sistemelor de apărare aeriană, pentru ca Ucraina să se apere de atacurile cu care se confruntă acum", a spus şeful NATO, la "Aspen - GMF Bucharest Forum".

Stoltenberg: Când s-a produs invazia, NATO nu a fost luată prin surprindere. Eram pregătiți

El apreciat faptul că România găzduieşte foarte mulţi refugiaţi ucraineni. "Este o demonstraţie a sprijinului României pentru Ucraina", a punctat Stoltenberg.

Oficialul NATO a afirmat că Alianţa Nord-Atlantică nu a fost luată prin surprindere atunci când a început invazia Rusiei în Ucraina, deoarece existau informaţii în acest sens.

"Atunci când s-a produs invazia, NATO nu a fost luată prin surprindere. De fapt, noi ne pregăteam şi eram pregătiţi să ne confruntăm cu situaţii de acest gen încă de când am început marea adaptare a NATO din 2014. Războiul a început anul acesta, în luna februarie, dar pentru noi războiul a început în primăvara lui 2014 şi de atunci NATO a trecut printr-o foarte mare adaptare a aliaţilor noştri, cea mai mare de la Războiul Rece încoace, cu mai multe cheltuieli pe partea de apărare, inclusiv România a alocat 2% din PIB pentru apărare şi am avut informaţii cu multe luni înainte, încă din toamna anului 2021. Anul trecut aveam informaţii cum că Rusia plănuia să atace Ucraina. Am transmis toate aceste informaţii aliaţilor noştri şi publicului larg. Aşadar, atunci când s-a produs invazia, aceasta nu a fost o surpriză pentru că noi ne-am sporit şi mai mult prezenţa. În România, cred că la începutul lunii februarie, am văzut trupele SUA, trupele NATO şi trupele franceze care şi-au sporit prezenţa aici. Apoi, în aceeaşi dimineaţă când s-a produs invazia, am activat planurile noastre de apărare şi am decis să ne sporim prezenţa", a spus Stoltenberg.

Secretarul general a subliniat că NATO s-a pregătit începând cu 2014 pentru această situaţie.

"Am început să acţionăm cu câteva săptămâni înainte de invazie, iar după invazie mulţi dintre aliaţi, în frunte cu Franţa, şi-au sporit prezenţa în această regiune. Acest lucru a fost susţinut de forţe navale puternice în Marea Neagră, în Marea Baltică şi în Marea Mediterană şi de asemenea o prezenţă intensificată a forţelor aeriene şi suntem pregătiţi să oferim mai mult sprijin dacă este nevoie", a declarat Stoltenberg, care a punctat că Marea Neagră are o importanţă strategică mare pentru Alianţa Nord-Atlantică.



Editor : G.M.