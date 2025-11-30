Live TV

Video Târgul de Crăciun din Constanța, viral din nou. După clădirea horror decorată cu ursuleți, a urmat un concert pe măsură

artisti pe scena
Foto: Captură video Digi24

Târgul de Crăciun din Constanța continuă să surprindă, însă nu într-un mod tocmai plăcut. După ce o clădire a devenit virală, dar nu pentru atmosfera de sărbătoare, ci pentru contrastul dintre fațada degradată și ursuleți agățați, acum un concert a stârnit reacții pe rețelele de socializare.

La Târgul de Crăciun din Constanța, surprizele continuă. Însă acestea nu sunt neapărat plăcute. O artistă a urcat pe scenă, însă prestația ei a fost mai degrabă un țipăt decât un cântec.

Momentul vine la doar câteva zile după ce o clădire cu tencuiala căzută a fost transformată într-un panou imens cu ursuleți de pluși. Zeci de jucării au fost prinse de fațada blocului, într-o încercare de a masca degradarea clădirii.

Imaginile au ajuns și pe rețelele de socializare, iar internauții au făcut haz de necaz.

- Dacă ar fi renovată... decât să o lase așa, mai bine să-i facă ceva cât de cât, nu să-i pună urși. Cu decorațiunile astea arată cumplit.

- Nu știu de unde s-au inspirat decoratorii constănțeni. Asta, după mine, e ceva aproape horror, e chiar trist ce e acolo, zici că sunt niște ursuleți spânzurați, ceea ce copiii nu cred că vor să vadă.

