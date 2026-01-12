Tensiune pe scena politică pe banii din impozitul pe venit. Potrivit informațiilor Digi24, premierul ar dori să mai taie din banii care revin primăriilor și Consiliilor Județene din această taxă. Mai exact să scadă procentele. În interior, unii primari și președinți de CJ se revoltă, nu sunt de acord cu măsura și susțin că nu se poate vorbi de reducerea dependenței administrațiilor locale față de centru dacă le sunt tăiate părți din impozitele colectate pe raza lor.

Pentru a înțelege mai exact care e mărul discordiei, vă propunem să vedeți cum se împarte în prezent impozitul pe venit, acele des discutate cote defalcate.

Din impozitul pe venit plătit de contribuabilii într-o localitate: 15% ajung la bugetul județului, 65% revin primăriei respective, 6% pentru repartizarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor și municipiilor prin hotărâre a Consiliului Județean de care aparține și 14% într-un cont pentru echilibrarea bugetelor locale și județene. Primele două procente ar urma să scadă, iar banii să ajungă la bugetul central, spun voci de pe scena politică.

În plus o altă informație este că și cotele din TVA ar putea suferi o modificare. Aici nu avem un procent universal, Guvernul stabilește punctual pentru fiecare localitate. Procentele sunt mici de obicei și sunt pentru echilibare. Însă primirea acestor bani ar putea fi condiționată de o colectare bună a taxelor și impozitelor locale, în special cele pe proprietate.

Val de taxe și impozite de la 1 ianuarie

Discuțiile vin pe fondul unor nemulțumiri în rândul românilor, generate de creșterea taxelor și impozitelor de la 1 ianuarie 2026.

Oamenii sunt afectați de un val de taxe și impozite, după ce pachetul de modificări fiscale adoptat de Parlament a fost validat de Curtea Constituțională. O parte dintre aceste noutăți fiscale au fost introduse prin Ordonanța de urgență nr. 89/2025, cunoscută drept OUG „trenuleț”.

Noile măsuri vizează atât persoanele fizice, cât și firmele, cu impact direct asupra impozitelor pe locuințe și terenuri, taxelor auto, câștigurilor din investiții, veniturilor din chirii și platforme online, dar și asupra accizelor.

Editor : Liviu Cojan