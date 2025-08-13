Live TV

Transport de aproape 500 de telefoane mobile contrafăcute, descoperit la Nădlac. La cât s-ar ridica valoarea lor

Data actualizării: Data publicării:
Telefoane confiscate
Foto Poliția de Frontieră

Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Nădlac au descoperit în cadrul activităţilor de control, un cetăţean român care a încercat să introducă în ţară sute de telefoane mobile, susceptibile a fi contrafăcute.

În data de 12.08.2025, poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Nădlac au efectuat controale aleatorii şi nesistematice pe căile de comunicaţie din apropierea frontierei. În cadrul acestora, a fost oprit pentru control un autoturism înmatriculat în România, condus de către un cetăţean român.

În urma efectuării controlului asupra mijlocului de transport, colegii noştri au descoperit mai multe cutii în interiorul cărora se aflau telefoane mobile, bunuri pentru care şoferul nu a putut prezenta documente de provenienţă.

Drept urmare, persoana şi autoturismul au fost conduse la sediul instituţiei pentru verificări suplimentare.

Inventarierea bunurilor a relevat un total de 473 telefoane mobile, susceptibile a fi contrafăcute, estimate la o valoare de 3.074.000 de lei. Acest lucru ar însemna aproape 7.000 de lei pentru fiecare bucată.

În continuare sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de punere în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată, urmând ca la finalizarea acestora, să fie dispuse măsurile legale ce se impun.

