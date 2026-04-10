Live TV

Sistemul Entry/Exit System (EES) a devenit operațional în toată Uniunea Europeană. Dispare ștampilarea pașapoartelor

Data publicării:
uk calatori
Uniunea Europeană anunțase că ștampilarea pașapoartelor va fi eliminată complet până la 10 aprilie. Sursa foto: Profimedia Images

Sistemul Entry/Exit ( EES) a devenit operaţional integral la nivelul întregii Uniuni Europene începând de vineri, 10 aprilie, anunţă Poliţia de Frontieră, care precizează că a fost eliminată ştampilarea manuală a documentelor de călătorie, fără a fi afectate drepturile de circulaţie existente. În România, În România, sistemul, care se aplică cetăţenilor statelor din afara Uniunii Europene care efectuează şederi de scurtă durată, a devenit operaţional la nivelul tuturor punctelor de trecere a frontierei externe din data de 2 martie.

Implementarea acestuia a fost realizată etapizat, începând cu luna octombrie 2025, iar din 2 martie 2026.

Sistemul se aplică cetăţenilor statelor din afara Uniunii Europene care efectuează şederi de scurtă durată, de până la 90 de zile într-un interval de 180 de zile. EES înregistrează electronic datele de intrare şi ieşire, colectează date alfanumerice şi biometrice - imagine facială şi amprente digitale - şi calculează automat durata şederii legale”, explică Poliţia de Frontieră.

La prima trecere a frontierei sunt colectate datele biometrice necesare creării unui profil individual, urmând ca la călătoriile ulterioare verificarea să se realizeze doar în baza unui element biometric (amprentele sau imaginea facială), contribuind la reducerea timpilor de aşteptare.

Sunt exceptaţi de la prelevarea amprentelor copiii sub 12 ani, persoanele pentru care acest proces nu este posibil, precum şi titularii de permise de şedere sau vize de lungă durată emise de state membre ale Uniunii Europene.

În situaţia în care sunt îndeplinite condiţiile legale de intrare, accesul este permis şi înregistrat electronic, iar persoanele sunt informate cu privire la durata autorizată a şederii. În caz contrar, refuzul intrării este înregistrat în sistem şi comunicat.

Datele colectate sunt stocate pentru perioade limitate, în conformitate cu legislaţia europeană privind protecţia datelor, iar persoanele vizate beneficiază de drepturi privind accesul, rectificarea şi ştergerea acestora.

Odată cu implementarea sistemului la nivel european, a fost eliminată ştampilarea manuală a documentelor de călătorie, fără a fi afectate drepturile de circulaţie existente.

Implementarea completă a Sistemului Entry/Exit contribuie la eficientizarea controalelor la frontieră, îmbunătăţirea experienţei călătorilor şi consolidarea capacităţii de prevenire şi combatere a criminalităţii transfrontaliere. Totodată, acest demers întăreşte rolul României în gestionarea frontierei externe a Uniunii Europene, în cooperare cu partenerii instituţionali europeni şi naţionali.

Citește și:

Noi reguli pentru călătoriile cu avionul: bagaj de mână gratuit, compensații pentru întârzieri. Anunțul Parlamentului European

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Alegeri Ungaria
1
Ungaria, cel mai recent sondaj de opinie: Partidul de opoziție Tisza pare a se distanța...
Lebanon Israel Iran War
2
Război în Orientul Mijlociu, ziua 40. JD Vance: „Ar fi stupid” ca negocierile cu Iranul...
Xi Jinping inspectează soldații
3
Xi Jinping îi îndeamnă pe înalţii comandanţi militari chinezi să renunţe la „aerele de...
Trupe americane la exerciții la Kogălniceanu
4
Pedeapsa lui Trump pentru țările NATO care nu l-au ajutat în Orientul Mijlociu: mutarea...
girofar al unei masini de politie
5
Momentul în care o profesoară din Iași sare dintr-o mașină de ride-sharing în mers...
La înmormântarea lui Mircea Lucescu, Gigi Becali a spus pentru prima dată ce discuție a avut cu "Il Luce": "Eu am rămas mască"
Digi Sport
La înmormântarea lui Mircea Lucescu, Gigi Becali a spus pentru prima dată ce discuție a avut cu "Il Luce": "Eu am rămas mască"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
177528378079-42665-S4
O armă și 200 de cartușe, găsite într-un colet, pe aeroportul din Cluj: pachetul era trimis din Cehia către o persoană din România
cannabis
Aproape 31 de kilograme de canabis, descoperite la Nădlac: un italian a fost arestat preventiv
pistoale confiscate de politia de frontiera
Captură de proporții la Calafat. Peste 100 de pistoale, încărcătoare şi 60.000 de țigarete au fost descoperite într-un camion
politist-de-frontiera
Metoda „Loverboy”, aplicată de un polițist de frontieră. Agentul este acuzat de trafic de minori și proxenetism
digistoria
Scandal pe aeroportul Otopeni, după ce doi pasageri cu un copil mic nu au fost lăsați să urce într-un avion spre Londra
Recomandările redacţiei
European Council Summit In Brussels, Belgium - 19 Mar 2026
Viktor Orban a avut parte de un „moment Ceaușescu” la propriul miting...
o fetita intr-unn camp cu flori albastre de primavara
Prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni: meteorologii anunță...
Donald Trump.
Trump îi atacă pe influencerii MAGA: „Au un IQ scăzut. Sunt proști”...
Iran: Sharif University of Technology was targeted
Război în Orientul Mijlociu, ziua 42. La Islamabad sunt așteptate...
Ultimele știri
Hunter Biden îi provoacă pe fiii lui Donald Trump la un meci în cuşcă: „O voi face, sunt 100% de acord”
Verificări extinse în zona aeroporturilor din România: controale la transportatori și sancțiuni de amploare înainte de Paște
Polițiștii din Constanța, controale la operatori de deșeuri: amenzi de 80.000 de lei și o infracțiune constatată
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Gianluca Vacchi, pictorial de senzație alături de partenera lui mai tânără cu 27 de ani decât el. Imaginile...
Cancan
BBC Weather îi contrazice pe meteorologii Accuweather: Cum va fi vremea de Paște în București, de fapt
Fanatik.ro
Giovanni Becali, acuze incredibile la moartea lui Mircea Lucescu: „Niciun medic nu putea să-i dea hârtie să...
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Mircea Lucescu, înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Bellu. S-au tras salve de tun, iar fanfara a...
Adevărul
Donald Trump pregătește o mutare majoră: SUA ar putea retrage o parte a trupelor din Europa, pe fondul...
Playtech
Poți ieși din țară cu mașina pe numele părinților, dar fără procură? Mulți șoferi se află în această situație
Digi FM
Răzvan l-a învins, dar Mircea Lucescu l-a sărutat pe creștet. Povestea momentului tată-fiu, care a emoționat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
3 persoane au ținut discursuri în biserică, la slujba de înmormântare a lui Mircea Lucescu
Pro FM
Shakira, noi declarații despre despărțirea de Gerard Pique: „Trebuie să râzi de viață înainte ca viața să...
Film Now
David Duchovny, cum nimeni nu l-a mai văzut. Cu perucă blondă și ruj roșu aprins, îmbrăcat în haine de...
Adevarul
Decese și dispariții misterioase în rândul savanților legați de programe clasificate ale SUA. Al nouălea om...
Newsweek
Ministrul Muncii, anunț surpriză de Paște: Pensiile cresc cu 300 lei pentru 4.000.000 pensionari. De când?
Digi FM
Pur și simplu a îngenuncheat în fața sicriului lui Mircea Lucescu: "A fost darul lui Dumnezeu pentru fotbal"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce Paștele ortodox și cel catolic au de cele mai multe ori date diferite? Explicația pe înțelesul tuturor
Digi Animal World
A plătit 600 de lire la veterinar, crezând că pisica ei e bolnavă. Ce a aflat a doua zi a lăsat-o fără cuvinte
Film Now
Cum arată a patra soție a lui Steven Seagal, o balerină mongolă care i-a dăruit al șaptelea copil. Poze rare...
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...