Schimbul de replici dintre Donald Trump și papa Leon continuă. Ce mesaj transmite suveranul pontif

papa leon
Papa Leon al XIV-lea sosește la Monumentul Martirilor Maqam Echahid din Alger, luni, 13 aprilie 2026, în prima zi a unei călătorii apostolice de 11 zile în Africa.

Tensiunile dintre Donald Trump și Vatican continuă, după mai multe zile de declarații și critici, inclusiv atacuri directe din partea vicepreședintelui JD Vance la adresa suveranului pontif. În acest context, papa Leon a transmis un mesaj de pace și unitate, în care a subliniat că dialogul și respectul reciproc sunt esențiale în gestionarea conflictelor, evitând să răspundă direct criticilor venite din SUA, scrie The Guardian.

Papa Leon și-a reafirmat apelul la pace și dialog, în contextul schimbului de replici tot mai tensionat dintre administrația Trump și Vatican, pe tema războiului din Iran.

Disputa a cunoscut o nouă escaladare miercuri, după ce liderul Bisericii Catolice a transmis un mesaj de reconciliere și vindecare, la scurt timp după cele mai recente atacuri venite dinspre Casa Albă.

„Putem trăi în pace”, a transmis suveranul pontif.

Marți, vicepreședintele JD Vance a încheiat câteva zile de declarații critice sugerând că suveranul pontif nu spune adevărul în chestiuni de teologie și că nu înțelege conceptul de război.

„Cum puteți spune că Dumnezeu nu este niciodată de partea celor care poartă sabia?”, a declarat Vance în cadrul unui eveniment Turning Point USA organizat la Universitatea din Georgia, unde a fost huiduit de protestatari anti-război.

„A fost Dumnezeu de partea americanilor care au eliberat lagărele Holocaustului? Este foarte, foarte important ca papa să fie atent atunci când vorbește despre chestiuni de teologie… trebuie să te asiguri că este ancorat în adevăr”, a adăugat el.

Cu o zi înainte, Vance, convertit la catolicism, îl sfătuise pe Papa Leon „să se limiteze la chestiuni de moralitate”, după o postare anterioară pe X în care acesta condamnase războiul SUA–Israel în Iran.

„Dumnezeu nu binecuvântează niciun conflict. Oricine este discipol al lui Hristos, Prințul Păcii, nu este niciodată de partea celor care au purtat sabia și astăzi aruncă bombe”, a scris Papa Leon.

Miercuri, papa a discutat cu jurnaliștii la bordul avionului papal, în drum spre Camerun, într-o vizită de 11 zile în Africa. El nu a răspuns direct comentariilor lui Vance sau insultelor recente lansate de Donald Trump, care l-a numit „slab” și „groaznic”.

Declarațiile sale au sugerat însă că disputa, care durează de cinci zile și a început sâmbătă, când papa a vorbit despre o „iluzie a omnipotenței” în contextul războiului din Iran, rămâne în centrul preocupărilor sale.

Papa a făcut referire la vizita sa de marți la Annaba, orașul antic Hippo, unde Sfântul Augustin a trăit ca episcop timp de peste 30 de ani.

„Scrierile sale, învățătura sa, spiritualitatea sa, invitația de a-L căuta pe Dumnezeu și de a căuta adevărul sunt lucruri de care avem mare nevoie astăzi, un mesaj foarte real pentru noi toți, ca credincioși în Iisus Hristos, dar și pentru toți oamenii”, a spus el.

Vizita la Hippo a fost, potrivit papei, o ocazie de a transmite o viziune despre „unitatea între toate popoarele și respectul pentru toți oamenii, în ciuda diferențelor”.

Deși nu a răspuns întrebărilor jurnaliștilor, Papa Leon a insistat asupra ideii că dialogul și vindecarea, nu forța, furia sau ura, sunt esențiale pentru rezolvarea conflictelor.

El a subliniat că majoritatea populației din Algeria este musulmană, dar că îl respectă și îl onorează pe Sfântul Augustin ca „unul dintre marii fii ai pământului lor”, ceea ce contribuie la construirea de punți între creștini și musulmani.

„Vizita la moschee a fost importantă pentru a arăta că, deși avem credințe diferite, moduri diferite de a ne ruga și de a trăi, putem trăi împreună în pace”, a spus Papa Leon.

„Cred că promovarea unei astfel de imagini este exact ceea ce lumea are nevoie să audă astăzi.”

Abordarea papei contrastează puternic cu cea a lui Donald Trump, care l-a criticat în repetate rânduri pe platforma Truth Social și a fost nevoit luni să șteargă o imagine generată cu inteligență artificială în care apărea ca un vindecător asemănător lui Iisus, după reacții negative inclusiv din partea susținătorilor săi conservatori.

Criticile lui Trump nu au fost bine primite nici măcar de o parte a bazei sale, iar la Roma, majoritatea turiștilor și antreprenorilor intervievați au luat apărarea papei.

Nu este pentru prima dată când Trump intră în conflict cu Vaticanul. În mai anul trecut, în perioada de doliu oficial pentru Papa Francisc, acesta a declarat că „și-ar dori să fie papă” și a publicat o imagine în care apărea îmbrăcat în veșminte papale.

Miercuri, Trump a redistribuit o altă imagine generată cu AI, în care apare în brațele lui Iisus Hristos, însoțită de un text care face referire la „monștri satanici, demoniaci, care sacrifică copii” și sugerează că „Dumnezeu ar putea juca cartea lui Trump”. Președintele american a comentat: „Celor din stânga radicală s-ar putea să nu le placă, dar mie mi se pare chiar drăguță”.

