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Îngrijorare în rândul experților privind testele de testosteron la soldații americani. De ce contestă aceștia decizia Pentagonului

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Pete Hegseth
Pete Hegseth. Foto: Profimedia
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Din articol
Experții în sănătate contestă decizia lui Hegseth

Decizia secretarului american al Apărării, Pete Hegseth, de a introduce testarea anuală a nivelului de testosteron pentru militarii activi şi rezerviştii cu vârsta de peste 30 de ani a stârnit controverse în rândul comunităţii medicale. Mai mulţi specialişti au afirmat că nu există dovezi solide că o astfel de măsură ar îmbunătăţi capacitatea de luptă a armatei, transmite Reuters.

Noua directivă prevede efectuarea anuală a analizelor pentru depistarea deficitului de testosteron, însă nu impune administrarea tratamentului în cazul în care sunt identificate valori scăzute.

Hegseth susţine că măsura va contribui la creşterea rezistenţei fizice, a performanţei şi a pregătirii de luptă a militarilor, iar decizia privind tratamentul va rămâne voluntară şi va fi luată împreună cu medicii.

Experții în sănătate contestă decizia lui Hegseth

Cu toate acestea, cinci dintre cei şase experţi în sănătatea bărbaţilor consultaţi de Reuters au declarat că nu înţeleg justificarea unei testări de rutină pentru toţi militarii trecuţi de 30 de ani şi avertizează că aceasta ar putea duce la tratamente inutile sau chiar dăunătoare.

Potrivit ghidurilor elaborate de Asociaţia Americană de Urologie şi Societatea de Endocrinologie, terapia cu testosteron este recomandată doar pacienţilor care au atât un nivel scăzut confirmat al hormonului, cât şi simptome precum scăderea libidoului, disfuncţie erectilă, oboseală persistentă, reducerea masei musculare sau diminuarea densităţii osoase.

Medicii subliniază că nivelul testosteronului scade în mod natural odată cu înaintarea în vârstă, începând aproximativ după 30-40 de ani, însă acest proces diferă de la o persoană la alta şi nu justifică, în sine, testarea sistematică a întregii populaţii militare.

Specialiştii atrag atenţia şi asupra riscurilor tratamentului administrat fără indicaţie medicală clară. Printre efectele adverse se numără infertilitatea, reducerea dimensiunii testiculelor, îngroşarea sângelui, tulburările de ritm cardiac, fracturile osoase, problemele de prostată, acneea, căderea părului, dezvoltarea ţesutului mamar şi modificările de dispoziţie.

Reuters aminteşte că Administraţia pentru Alimente şi Medicamente din SUA (FDA) a eliminat recent avertismentul privind riscul crescut de infarct şi accident vascular cerebral asociat terapiei cu testosteron, în urma unui studiu desfăşurat pe peste 5.200 de bărbaţi. Cercetarea a evidenţiat însă o frecvenţă mai mare a tulburărilor de ritm cardiac şi a fracturilor în rândul persoanelor tratate.

Secretarul Apărării a explicat că unul dintre obiectivele programului este depistarea aşa-numitului „Operator Syndrome”, un sindrom descris la militarii din forţele speciale, precum Delta Force şi Navy SEALs, care poate include deficit de testosteron, traumatisme cerebrale, tulburări hormonale şi metabolice, probleme de somn şi alte afecţiuni.

Unii experţi consideră însă că acest sindrom este specific militarilor expuşi unor condiţii extreme de luptă şi nu poate fi extrapolat întregului personal militar. Ei susţin că, în multe cazuri, nivelul testosteronului poate fi îmbunătăţit prin somn adecvat, alimentaţie echilibrată, controlul greutăţii şi perioade suficiente de recuperare, fără a fi necesară terapia hormonală.

Editor : C.L.B.

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