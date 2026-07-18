Rusia se pregătește să mobilizeze peste 500.000 de persoane în această toamnă, susține Andrii Kovalenko, șeful Centrului ucrainean pentru combaterea dezinformării din cadrul Consiliului Național de Securitate și Apărare, potrivit RBC Ukraine. Potrivit expertului, unii dintre ruși vor fi trimiși pe frontul din Ucraina aproape imediat.

„Rusia se pregătește să mobilizeze cel puțin 500.000 de persoane în toamnă. Unii dintre ei vor fi trimiși în luptă în primele două săptămâni pentru a acoperi golurile din est, în timp ce alții vor urma o pregătire de o lună în vederea unei posibile deschideri a unui nou front. Acesta este planul Rusiei”, a declarat Kovalenko.

El a menționat că Ucraina se va confrunta probabil cu o toamnă și o iarnă extrem de intense.

Trupele ucrainene vor trebui să facă față unor lupte de infanterie extrem de dificile, în care vor fi implicați soldați, drone, bombe planante și „alte instrumente de ucidere”.

Anterior, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Rusia ar putea declanșa o nouă mobilizare după alegerile pentru Duma de Stat. Acest lucru i-ar permite Moscovei să evite costurile semnificative asociate recrutării soldaților contractuali.

Agenția de informații militare a Ucrainei, HUR, a afirmat, de asemenea, că Vladimir Putin pregătește în secret o mobilizare la nivel național, în vederea continuării războiului împotriva Ucrainei.

Conducerea rusă evită în prezent orice mențiune oficială privind o mobilizare generală, din cauza îngrijorărilor legate de nemulțumirea opiniei publice.

De asemenea, amintește sursa citată, autoritățile regionale ruse au exercitat presiuni asupra întreprinderilor pentru a furniza personal pentru războiul împotriva Ucrainei. Celor care nu doresc sau nu pot să facă acest lucru li s-ar fi oferit opțiunea de a plăti în schimb o „răscumpărare”.

Editor : C.L.B.