Trei persoane din Vâlcea, cercetate pentru trafic de migranți irakieni

Trei persoane din Vâlcea sunt cercetate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de migranți, două dintre ele sub măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile iar cea de-a treia persoană, reținută inițial pentru 24 de ore, este cercetată sub măsura arestului la domiciliu pentru 30 de zile, după ce, contra unor sume de bani, au încercat să înlesnească trecerea frauduloasă a frontierei de stat a unor cetățeni irakieni.

Potrivit polițiștilor anticorupție, în schimbul unor sume de bani cuprinse între 150 și 1.000 de euro/migrant, oferite cu scopul de a facilita trecerea frauduloasă a frontierei de stat înspre Germania, cei trei inculpați au asigurat îndrumarea și transportul a doi migranți.

Totodată, s-a stabilit că inculpatul cercetat sub măsura arestului la domiciliu îi îndruma pe ceilalți doi cu privire la deplasarea acestora la locațiile de unde cei doi cetățeni irakieni urmau să fie ridicați și predați, transportându-i pe aceștia pe traseul București – Sibiu.

Fapta s-a produs în ziua de 3 martie, când un inculpat i-a preluat pe cei doi migranți din București și i-a transportat în proximitatea municipiului Sibiu, unde au fost predați către al doilea inculpat care ar fi trebuit să îi transporte în Germania.

În aceeași zi, polițiștii D.G.A. și procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, cu sprijinul unor polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea, au realizat, în apropierea municipiului Sibiu, prinderea în flagrant a inculpatului conducător auto, care îi transporta pe cei doi migranți pentru a-i preda mai departe.

Cel de-al treilea inculpat, coordonatorul activității ilegale, a fost identificat, în aceeași zi, de polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare pe raza acestui județ, fiind reținut, iar, ulterior, plasat în arest la domiciliu.

Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și a identificării tuturor persoanelor implicate în săvârșirea faptelor.

