Mărturii cutremurătoare din infernul de la Tohani, unde pensiunea Ferma Dacilor a ars ca o torță. O turistă care era cazată la o căsuță din apropiere a povestit la Digi24 că a fost trezită de alarmele mașinilor de pompieri, care au venit să stingă flăcările. 6 oameni au murit în incendiu și 2 sunt încă dați dispăruți.

Mariana Pandele: Noi am fost cazați la căsuțe. Am fost un grup de 10 prieteni și am fost cazați la căsuțe care au fost date în folosință chiar atunci. Inițial făcusem rezervare pentru clădirea principală, dar acolo erau prietenii, rudele, nu știu. Noi am fost de acord să stăm în căsuțe.

Spre dimineață am auzit sirenele de la pompieri și de la salvare. Ne-am trezit, dar până să ne dezmeticim, deja băteau la ușă prietenii noștri care ne-au spus că arde pensiunea. Am deschis ușa somnoroși și am văzut că era un foc extins, un foc violent, fum negru, de foc care ardea.

Ne-am speriat un pic. Prima oară am spus să sunăm la 112, dar erau deja multe mașini.

Ne-am făcut bagajele și ne-am întrebat cu ce să ajutăm, dar nu aveam cu ce, pentru că era un incendiu violent, era un furnicar de oameni acolo, alergau.

A venit un salariat să ne întrebe dacă am făcut atacuri de panică, dacă avem nevoie de salvare. Până să vină băiatul, a mai venit o mămică cu un copil, a sunat la familia prietenilor noștri, era săraca șocată, că vrea să lase un pic copilul, ca să se ducă să salveze alt copil.

Numărul decedaților l-am aflat mai devreme, pentru că fiecare știa: n-a ieșit copilul meu, n-a ieșit bărbatul meu. Erau tineri care plângeau.

Tragedia s-a petrecut în județul Prahova, în a doua zi de Crăciun. „Ferma Dacilor”, o pensiune din Gura Vadului, s-a făcut scrum marți dimineața. Șase persoane au murit, iar alte 2 persoane sunt date dispărute și căutate de autorități.

În momentul izbucnirii flăcărilor, în pensiune se aflau 26 persoane care au participat la o petrecere. 18 au reușit să se evacueze la timp. Două persoane, un copil și un adult, au fost rănite.

Clădirea nu avea autorizație de incendiu, iar în anul 2019 au fost făcute verificări, moment în care s-au găsit mai multe nereguli și s-au dat 6 avertismente.

