Un băiat de 15 ani dat dispărut a fost găsit la Târgul de Crăciun din Craiova

Data publicării:
Târgul de Crăciun din Craiova 2025. Foto Getty Images
Târgul de Crăciun din Craiova 2025. Foto Getty Images

Băiatul de 15 ani din judeţul Teleorman, care a fost dat dispărut, duminică, a fost găsit, a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ).

Surse judiciare au precizat, pentru Agerpres, că minorul se afla la Târgul de Crăciun din Craiova.

Minorul tocmai fusese dat în urmărire la nivel național, în urmă cu doar câteva ore.

„La data de 23 noiembrie a.c., poliţiştii au fost sesizaţi, de către o femeie, despre faptul că, la data de 21 noiembrie a.c., Preda Alexandru Luca, de 15 ani, domiciliat în comuna Gălăteni, judeţul Teleorman, a plecat voluntar de la domiciliu şi până în prezent nu a revenit. (...) Poliţiştii au demarat procedurile de depistare a minorului, acesta fiind dat în urmărire la nivel naţional”, a informat, anterior, IPJ Teleorman.

 

