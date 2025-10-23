Live TV

Video Un bărbat a încercat să forțeze, cu mașina, intrarea în incinta Ambasadei Rusiei la București

Data actualizării: Data publicării:
Clădirea ambasadei Rusiei la București. Foto: Profimedia Images

Un bărbat aflat la volanul unei mașini a încercat să intre cu forța în incinta Ambasadei Rusiei la București. S-a întâmplat joi dimineață, după ora 3.00, informează Digi24.

Potrivit Jandarmeriei Capitalei, jandarmul de la postul de pază a somat persoana respectivă și a reușit să o oprească înainte ca aceasta să intre în perimetrul ambasadei.
La scurt timp, în urma alarmei, la fața locului au ajuns echipaje ale SRI pentru gestionarea situațiilor antiteroriste ale jandarmeriei.

Bărbatul a încercat să fugă, însă la somațiile echipajelor de intervenție care i-au blocat mașina, a decis să se predea.

Bărbatul, un cetățean român de 53 de ani, avea permisul de conducere suspendat, conform poliției rutiere. Testele antidrog făcute la fața locului au indicat prezența a două substanțe interzise în organism.

Ulterior, bărbatul a fost condus la Institutul Național de Medicină Legală (INML) pentru recoltarea de probe biologice.

Un comunicat al Jandarmeriei precizează că cele două substanțe interzise găsite în sîngele bărbatului erau benzodiazepină şi amfetamină. De asemenea, Jandarmeria dă asigurări că „Securitatea obiectivului diplomatic nu a fost pusă în pericol şi nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale importante.”

Editor : Sebastian Eduard

