Un bărbat care alerga cu cuţitul după soţia lui a fost imobilizat și încătușat de o polițistă

Un bărbat de 75 de ani care alerga cu cuţitul în mână după soţia lui, o femeie de 78 de ani, a fost oprit de şefa Postului de Poliţie din localitatea Tomeşti din judeţul Timiş. Agresorul este cercetat acum pentru violenţă în familie.

„La data de 25 august, în jurul orei 12:40, şefa de post din localitatea Tomeşti a intervenit, a imobilizat şi încătuşat un bărbat în vârstă de 75 de ani, care alerga după soţia sa cu un cuţit în mână, după ce o agresase cu acesta în zona braţului stâng. Incidentul s-a petrecut în comuna Tomeşti. Femeia, în vârstă de 78 de ani, alerga către postul de poliţie care era în apropiere”, a transmis IPJ Timiş, potrivit News.ro.

Acum bărbatul se află în custodia Poliţiei, iar femeia a fost dusă la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

Poliţiştii continuă cercetările în acest caz, într-un dosar de violenţă în familie.

