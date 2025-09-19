Live TV

Un bărbat din Arad a fost reţinut după ce ar fi aruncat la gunoi zece pui de câine. Șase dintre ei au murit

BUCURESTI - ZIUA POLITIEI ROMANE - STANDURI EXPOZITIONALE - 25 M
Foto: Inquam Photos/Cosmin Enache

Un bărbat din Arad este cercetat penal şi a fost reţinut, vineri, după ce ar fi aruncat la gunoi zece pui de câine, puşi într-un sac, iar şase au murit, potrivit unui comunicat transmis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad.

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore şi este cercetat pentru schingiuirea animalelor şi uciderea animalelor cu intenţie, fără drept, scrie Agerpres.

„Suspectul F.A. a aruncat la o pubelă de gunoi, aflată în incinta parcului industrial UTA, din municipiul Arad, un sac menajer în care se aflau zece exemplare canine fătate în urmă cu aproximativ 24 - 48 de ore. Ajunse la faţa locului, organele de cercetare penală au descoperit că patru dintre aceste exemplare canine mai prezentau semne vitale”, se arată în comunicat.

Dosarul penal este instrumentat de Biroul pentru Protecţia Animalelor Arad, din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean, sub supravegherea procurorilor.

