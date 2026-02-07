Miniştrii de Externe danez şi groenlandez, rezervați în privința discuțiilor cu SUA: „Rezultatele rămân incerte”

Miniştrii de Externe danez, Lars Lokke Rasmussen, şi groenlandez, Vivian Motzfeldt, au apreciat sâmbătă drept un aspect pozitiv faptul că au loc discuţii cu SUA privind Groenlanda, însă rezultatele rămân incerte, transmit Reuters şi AFP.



Potrivit Reuters, Motzfeldt a declarat că, deşi este pozitiv faptul că discuţiile cu SUA sunt în curs de desfăşurare, acestea nu au ajuns încă acolo unde Groenlanda îşi doreşte şi este prea devreme să se prezică unde vor duce acestea.



„Nu am ajuns încă acolo unde vrem să ajungem. Va fi un drum lung de parcurs, aşa că unde vom ajunge în cele din urmă este prea devreme să spunem”, a explicat Motzfeldt la o conferinţă de presă comună la Nuuk cu omologii săi danez şi canadian.



La rândul său, şeful diplomaţiei daneze a declarat sâmbătă că situaţia s-a ameliorat cu Statele Unite în ceea ce priveşte dorinţa preşedintelui Donald Trump de a achiziţiona Groenlanda, dar că această criză continuă.



„Criza nu s-a încheiat şi încă nu avem o soluţie”, a declarat ministrul la conferinţa de presă. „Suntem într-o poziţie mult mai bună acum decât eram în urmă cu câteva săptămâni”, a adăugat el, potrivit AFP.

Între timp, consulatele Franţei şi Canadei, ţări ce se opun planului administraţiei Trump de a-şi impune controlul asupra Groenlandei, au fost inaugurate vineri în capitala acestui imens teritoriu arctic, informează AFP şi dpa.

„Este o zi foarte importantă pentru noi ca ţară, pentru că vom avea azi deschiderea consulatului aici, la Nuuk, în Groenlanda”, a declarat şefa diplomaţiei canadiene Anita Anand, înainte de a înălţa drapelul ţării sale în faţa clădiri misiunii.

