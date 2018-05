Un timișorean încasează amendă după amendă, pentru că un vecin nu îşi dă acordul pentru creşterea animalului la bloc

Un tânăr din Timișoara ia amendă după amendă, din cauza unei hotărâri a Consiliului Local din Timișoara, care a decis că nu poți deține un animal de companie fără să ai acordul scris al proprietarilor apartamentelor limitrofe.

Laurențiu Toader și-a luat anul trecut un câine, pe care l-a numit Ares. Pentru patrupedul său, un metiș de Amstaff, Laurențiu a primit acordul a 14 din cei 20 de vecini, însă conform hotărârii Consiliului Local, are nevoie și de majoritatea celor care locuiesc în apartamentele limitrofe, scrie Adevărul.ro.

„Are vaccinuri, totul la zi. Dar am un limitrof de bloc, care refuză să semneze. El consideră că animalele nu se ţin la bloc. Nu vrea să semneze. Preşedintele de bloc, care e portar la Primărie, prieten cu acest limitrof care nu vrea să semneze, nu e de acord nici el. El tot se lua de mine când ieşeam cu câinele. Am majoritate, dar nu am de la limitrofi, cei care stau lângă tine. A semnat doar unul din trei. Sunt oameni care nu suportă animalele. Preşedintele mi-a spus că dacă luăm semnăturile el ne dă ştampila. Am vecini care au păţit la fel ca mine. Ei au dus câinele, un pui de Beagle, la sat. Deşi aveau toate semnăturile”, a explicat Laurenţiu Toader.

Pentru că refuză să renunțe la animalul său, Laurențiu a fost vizitat de două ori de polițiști și amendat de fiecare dată cu câte 800 de lei.

„Eu la câine nu o să renunţ. Nu am să-l arunc pe stradă. Am atâtea ore de dresaj. Nu poate nimeni să spună că lasă mizerie, că face gălăgie. Dacă las geamul deschis şi trece un câine mai latră şi el, dar până la urmă şi vecinii se mai ceartă sau dau muzica tare”, a mai declarat Laurenţiu Toader, potrivit Adevărul.

HCL 371/2007, care reglementează „Deţinerea animalelor de companie în Timişoara”, spune, la Art.21, litera G, că este contravenţie şi se sancţionează contravenţional creşterea şi deţinerea de animale de companie cu nerespectarea următoarei condiţii: „Deţinerea animalului de companie în apartamente fără acordul scris şi ştampilat al Asociaţiei de proprietari, adoptat cu majoritatea voturilor proprietarilor, în baza acordului expres al proprietarilor din apartamentele limitrofe (apartamentul superior, inferior şi a celor învecinate de pe acelaşi etaj apartamentului de deţinere al animalului de companie)".