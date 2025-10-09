Live TV

Următoarea țintă ANAF o reprezintă cele 3.700 case de amanet. Ce s-a descoperit în urma analizelor de risc

Data actualizării: Data publicării:
bijuterii de aur in magazin
Foto: Facebook / ANAF

ANAF a anunţat, joi, că va verifica peste 3.700 de case de amanet şi puncte de lcuru ale acestora, după ce analizele de risc au ridicat semne de întrebare. Sunt vizate, în general, firmmele care apar cu pierderi sau aproapeinactive, dar au acţionari sau asociaţi cu averi semnificative.

„Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) desfăşoară o amplă acţiune de control fiscal la nivel naţional, vizând peste 3.700 de case de amanet şi punctele lor de lucru, în urma alertelor generate de sistemele informatice de analiză de risc asupra bazelor de date fiscale şi financiare. Analizele ANAF au evidenţiat discrepanţe majore între situaţia financiarã a unora dintre firme – multe dintre ele raportând active modeste şi pierderi – şi averile semnificative ale acţionarilor sau asociaţilor persoane fizice (situaţia patron bogat, firmǎ sǎracǎ), prin corelaţie cu analizele Direcţiei Generale Control Venituri Persoane Fizice din cadrul ANAF”, a transmis, joi, ANAF, într-un comunicat de presă, informează News.ro.

Potrivit datelor obţinute de Centrul Naţional de Informaţii Fiscale, existã cazuri în care entităţile comerciale sunt aproape inactive sau în dificultate, în timp ce patronii deţin bunuri sau venituri semnificative.

„Controalele vor fi ţintite şi vor viza atât legalitatea funcţionării acestor entităţi, cât şi conformarea fiscală a entitǎţilor comerciale şi a persoanelor fizice implicate.

ANAF va aplica sancţiuni acolo unde vor fi constatate abateri şi investigheazã în continuare toate cazurile semnalate ca fiind cu risc fiscal ridicat”, se mai arată în dociment.
Instituţia precizează că acţunea are scop creşterea gradului de conformare voluntarã a contribuabililor la declararea corectã şi completã a veniturilor impozabile, precum şi prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale.

„Prin utilizarea analizelor de risc informatizate şi corelarea inteligentă a datelor fiscale şi financiare, ANAF urmãreşte sã acţioneze proactiv, direcţionând eforturile de control către zonele cu risc ridicat de neconformare. Acest model de lucru eficientizează activitatea de inspecţie fiscalã şi contribuie la protejarea intereselor bugetare ale statului, asigurând în acelaşi timp un tratament echitabil pentru toţi contribuabilii”, a mai transmis ANAF.

Editor : S.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan face declaratii
1
Reacția lui Bolojan după ce CCR a declarat constituționale două legi din pachetul 2 al...
oameni in zapada
2
Meteorologii se așteaptă la o iarnă geroasă, cu temperaturi mai scăzute decât în mod...
Care este temperatura potrivită în locuință toamna. Foto Getty Images
3
Temperatura optimă în casă toamna: La câte grade recomandă medicii specialiști să setezi...
inundatii
4
Ciclonul Barbara a lovit România. Ministrul Energiei: Peste 20.000 de puncte de consum au...
tanczos barna face declaratii
5
Tanczos Barna: „Nu sunt de acord cu desființarea comunelor sau orașelor, de dragul de a...
Cum arată Rafael Nadal, la 10 luni de la retragere. ”Avalanșă” de reacții după o poză: ”Ce Dumnezeu s-a întâmplat cu el?”
Digi Sport
Cum arată Rafael Nadal, la 10 luni de la retragere. ”Avalanșă” de reacții după o poză: ”Ce Dumnezeu s-a întâmplat cu el?”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ID310051_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ciprian Ciucu: La PSD e o strategie, ca 3 indivizi într-un Muppets...
Laszlo Krasznahorkai Press Conference In Madrid
Scriitorul maghiar László Krasznahorkai a câștigat premiul Nobel...
INSTANT_CG_PARCHET_IESIRE_032_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Un deputat cere arestarea preventivă a lui Călin Georgescu: „A...
INSTANT_SMAP_008_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ce va face România dacă Rusia atacă Republica Moldova. Anunțul...
Ultimele știri
Volodimir Zelenski anunță condițiile în care Ucraina va face lobby ca Trump să primească Premiul Nobel pentru Pace
Primăriile pot garanta împrumuturile companiilor de termoficare din subordine doar pentru combustibilul necesar în această iarnă
Pachetele de măsuri fiscale, discutate la ECOFIN de ministrul Alexandru Nazare. „Trebuie să convingem că vom reduce cheltuielile”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Uber-Bolt-Yango-Clever-Romania-lege-modificari-1170x658
Fraude în ride-sharing: firmă din Constanța, cu 500 de mașini pe hârtie, doi angajați și un patron de 124 de ani. Ce spune șeful DGAF
Uber-Bolt-Yango-Clever-Romania-lege-modificari-1170x658
ANAF: 128 de firme de ride-sharing au păgubit statul român cu 175 de milioane de lei. Cum era păcălit fiscul
marius voineag seful dna
Șeful DNA se plânge că primește prea puține sesizări pe evaziune de la Fisc. Zeci de angajați de la Vama si ANAF, anchetați
klaus si carmen iohannis
Președintele ANAF: Până în prezent nu avem indicii că soţii Iohannis doresc să achite sumele datorate
anaf-1-1536x1024
Bolojan: Degeaba am mărit taxele dacă banii nu sunt colectaţi. Trebuie să finalizăm digitalizarea ANAF
Partenerii noștri
Pe Roz
Jennifer Aniston a dus în secret o luptă de 20 de ani pentru a deveni mamă: Oamenii nu știu prin ce am trecut
Cancan
Mădălina, o tânără de 29 de ani din Giurgiu, a murit după ce a născut într-o clinică privată din Constanța...
Fanatik.ro
“Dezertor!” Cum a fost săltat de pe stradă mâna dreaptă a lui Răzvan Burleanu și dus în arest, la carceră...
editiadedimineata.ro
Vioara lui Einstein, vândută cu 860.000 de lire sterline la o licitație
Fanatik.ro
El este fotbalistul de la FCSB, convocat la naționala uneia dintre cele mai sărace țări ale lumii. E aproape...
Adevărul
Cum a reușit Ucraina să schimbe cursul confruntării cu Rusia. „Suntem în război de 300 de ani. Mai putem...
Playtech
Cât pierzi din pensie dacă te retragi anticipat cu 1, 2 sau 5 ani. Exemplu de calcul
Digi FM
De ce a murit Marius Keșeri, toboșarul trupei Direcția 5. Impresara lui a rupt tăcerea: „Boala îl schimbase...
Digi Sport
Putea ajunge ”cel mai bogat din România”, dar l-a lovit pe ”al treilea om al lumii” și a urmat ”coșmarul”: ”A...
Pro FM
Demi Lovato, apariția care a cucerit Parisul. Doar în body strâns pe corp și dresuri, cu o atitudine de...
Film Now
Dwayne Johnson, despre The Smashing Machine, filmul cu cel mai slab debut din cariera sa: "Nu poți controla...
Adevarul
Dezastrul care se profilează pentru România dinspre Franța. „Orice ar face Macron și oricum s-ar opune, nu ar...
Newsweek
Casa de Pensii, mesaj pentru 2.500.000 pensionari. Banii sunt transferați. Când intră vineri pensia?
Digi FM
Cristi Enache și Marian Ionescu, omagiu pentru fostul lor coleg din Direcția 5, Marius Keșeri: "30 de ani de...
Digi World
5 descoperiri științifice care merită un premiu Nobel, dar încă nu l-au primit
Digi Animal World
Gestul inedit făcut de o femeie care a descoperit că o cățelușă din vecini o vizitează în fiecare zi: „Sunt...
Film Now
Charlize Theron l-a ignorat pe Johnny Depp, la Săptămâna Modei de la Paris. Imaginile, intens comentate pe...
UTV
Dan Frînculescu, glume acide la adresa Biancăi Drăgușanu, a Oanei Roman și a lui Cătălin Botezatu: „Am...