Următoarea țintă ANAF o reprezintă cele 3.700 case de amanet. Ce s-a descoperit în urma analizelor de risc

ANAF a anunţat, joi, că va verifica peste 3.700 de case de amanet şi puncte de lcuru ale acestora, după ce analizele de risc au ridicat semne de întrebare. Sunt vizate, în general, firmmele care apar cu pierderi sau aproapeinactive, dar au acţionari sau asociaţi cu averi semnificative.



„Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) desfăşoară o amplă acţiune de control fiscal la nivel naţional, vizând peste 3.700 de case de amanet şi punctele lor de lucru, în urma alertelor generate de sistemele informatice de analiză de risc asupra bazelor de date fiscale şi financiare. Analizele ANAF au evidenţiat discrepanţe majore între situaţia financiarã a unora dintre firme – multe dintre ele raportând active modeste şi pierderi – şi averile semnificative ale acţionarilor sau asociaţilor persoane fizice (situaţia patron bogat, firmǎ sǎracǎ), prin corelaţie cu analizele Direcţiei Generale Control Venituri Persoane Fizice din cadrul ANAF”, a transmis, joi, ANAF, într-un comunicat de presă, informează News.ro.

Potrivit datelor obţinute de Centrul Naţional de Informaţii Fiscale, existã cazuri în care entităţile comerciale sunt aproape inactive sau în dificultate, în timp ce patronii deţin bunuri sau venituri semnificative.

„Controalele vor fi ţintite şi vor viza atât legalitatea funcţionării acestor entităţi, cât şi conformarea fiscală a entitǎţilor comerciale şi a persoanelor fizice implicate.

ANAF va aplica sancţiuni acolo unde vor fi constatate abateri şi investigheazã în continuare toate cazurile semnalate ca fiind cu risc fiscal ridicat”, se mai arată în dociment.

Instituţia precizează că acţunea are scop creşterea gradului de conformare voluntarã a contribuabililor la declararea corectã şi completã a veniturilor impozabile, precum şi prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale.

„Prin utilizarea analizelor de risc informatizate şi corelarea inteligentă a datelor fiscale şi financiare, ANAF urmãreşte sã acţioneze proactiv, direcţionând eforturile de control către zonele cu risc ridicat de neconformare. Acest model de lucru eficientizează activitatea de inspecţie fiscalã şi contribuie la protejarea intereselor bugetare ale statului, asigurând în acelaşi timp un tratament echitabil pentru toţi contribuabilii”, a mai transmis ANAF.

