Viceprimarul oraşului Uricani a fost găsit fără viaţă în locuinţa sa

Data publicării:
corneliu braia viceprimar uricani
Corneliu Braia se afla la al şaselea mandat consecutiv de viceprimar al oraşului Uricani. Sursă foto: Facebook

Viceprimarul oraşului Uricani, din Valea Jiului, Corneliu Braia, a decedat, trupul său fiind găsit fără viaţă, marţi, în locuinţa familiei.

„Am aflat cu profundă durere de dispariţia fulgerătoare a colegului nostru, Corneliu Braia, viceprimarul oraşului Uricani. Plecarea sa atât de timpurie lasă în urmă o tristeţe adâncă în inimile tuturor celor care l-au cunoscut şi au lucrat alături de el. Corneliu Braia a fost un om devotat comunităţii, un coleg respectat şi un adevărat sprijin pentru mulţi dintre noi. Îi vom păstra vie amintirea şi vom rămâne recunoscători pentru tot ceea ce a făcut pentru oameni”, a notat pe pagina sa de socializare preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara, Laurenţiu Nistor.

Cauza decesului urmează să fie stabilită, notează presa locală din Valea Jiului.

În vârstă de 64 de ani, Corneliu Braia era lider al PSD Uricani şi se afla la al şaselea mandat consecutiv de viceprimar al oraşului.

