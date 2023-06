VIDEO. Doi români, acceptați la celebre academii militare din SUA. Costurile de școlarizare sunt acoperite integral de armata americană

Doi dintre absolvenții Colegiului Militar din Câmpulung Moldovenesc au fost admiși la academii de prestigiu din Statele Unite ale Americii. Unul dintre ei va studia chiar la West Point, celebra academie de profil de peste Ocean, care acceptă anual doar 16 studenți străini.

Alin este unul dintre cei 16 studenți din întreaga lume acceptați anul acesta la West Point, academia militară cu cele mai dure condiții de selecție din Statele Unite. Timp de 9 luni a trecut printr-un proces amplu de examinare pe care l-a trecut cu brio.

Alin Curcă, student West Point: A trebuit să învăț engleză la un nivel foarte ridicat, să am o condiție fizică foarte bună, dar totodată să am media generală foarte mare, să mă încadrez în primii 10% din anul meu de studiu.

Peste câteva zile va ajunge la Academia aflată în apropierea orașului New York. Acolo urmează 6 săptămâni de pregătire intensă și fără contact cu cei de acasă. Toate acestea pentru a deveni oficial cadet.

Alin Curcă, student West Point: Mereu mi-au plăcut provocările, de asta am dat și la Liceul Militar, iar mereu am căutat ce este mai greu, pentru că am considerat că greutățile te dezvoltă. Academia creează lideri.

Și Alexia a reușit să câștige unul dintre cele 16 locuri puse la bătaie de Academia Forțelor Aeriene din Colorado.

Alexia Ursuțu, studentă Academia Colorado Springs: Competiția a fost una într-adevăr strânsă și ceea ce ne-a departajat unii de ceilalți cred că au fost mici detalii care i-au impresionat pe examinatori.

Pentru a fi acceptați, cei doi tineri au dat examene la limba engleză și matematică, au susținut probe sportive și interviuri pe bandă rulantă.

Costurile de școlarizare sunt integral acoperite de Armata americană.

