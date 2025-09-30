Live TV

VIDEO Drumarii au închis Transalpina din cauza ninsorii. Zonele în care intervin utilaje de deszăpezire

Data publicării:
zapada transalpina
Sursa: captură video

Autoritățile au luat măsuri urgente după ninsorile de la munte. Transalpina se închide temporar, deoarece pe șosea s-a format un strat de gheață. Utilajele de de zăpezire nu pot interveni deocamdată, iar meteorologii anunț că vremea va rămâne cel puțin la fel de rece până joi. Utilajele de deszăpezire au intervenit și în alte zone montane unde s-a depus strat de zăpadă.

Reprezentanții Drumurilor Naționale au decis ca de astăzi până mâine dimineață, la ora 9:00 drumul Național 67 C Transalpina, tronsonul cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului să fie închis, pentru că vremea este nefavorabilă sus, pe creste. Drumarii nu pot interveni în condiții de siguranță pentru a menține drumul curat, iar șoferii ar fi în pericol dacă ar ajunge în această zonă.

Începând de ieri a început să ningă. S-a intervenit încă de atunci cu utilajele în încercarea de a menține drumul curat, însă din păcate, acest lucru nu se poate întâmpla.

Este puțin probabil ca drumul să fie redeschis mâine, pentru că meteorologii au emis o informare de vreme rea, potrivit căreia până pe 2 octombrie, în zonele înalte, la peste 1.800 de metri altitudine, se așteaptă precipitații sub formă de ninsoare și temperaturi foarte scăzute.

Și nu doar în Gorj a nins de începând de ieri. A nins șo în Argeș, în Sibiu, în Vâlcea, dar și în Maramureș.

Stratul de zăpadă depus în Munţii Rodnei depăşeşte trei centimetri, iar în zona înaltă, la peste 1.000 de metri altitudine, inclusiv pe DN 18, drumul care face conexiunea între judeţele Maramureş şi Suceava, există fenomenul de ceaţă pe arii întinse, a anunțat purtătorul de cuvânt al prefectului din Maramureş, Dan Bucă.

„Pe crestele înalte a nins şi s-a depus strat de zăpadă de până la trei centimetri în Munţii Rodnei şi la staţia meteo Iezer. În zona montană înaltă s-a semnalat ceaţă. Cel mai rece a fost noaptea trecută şi în această dimineaţă la staţia meteo Iezer -1 grad Celsius, 0 grade în Pasul Prislop”, a spus Bucă.

Potrivit acestuia, drumarii au intervenit pe DN 18 în Pasul montan Prislop, împrăştiind material antiderapant.

„Angajaţii Secţiei de Drumuri Naţionale au acţionat preventiv cu utilaje şi au răspândit cinci tone de material antiderapant pe DN 18, în Pasul Prislop (la 1.400 metri altitudine - n.r.). Nu au fost semnalate probleme în trafic din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, ceaţă şi ninsoare”, a precizat purtătorul de cuvânt.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID319885_INQUAM_Photos_Miruna_Turbatu
1
Rezultate alegeri Republica Moldova 2025, numărătoarea voturilor s-a încheiat. Partidul...
Muncitori federali
2
America se pregătește pentru cea mai mare demisie în masă din istorie. Peste 100.000 de...
frunze tomnatice si oameni in parc
3
Cât va dura valul de frig în România. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni...
Criză carburant
4
Rusia a interzis exporturile de motorină și extinde restricțiile la benzină. Reacția lui...
Drone ataca
5
Momentul în care o mașină care transporta mai mulți operatori de drone ruși sare în aer...
O nouă "lovitură" pentru România, după ce Ana Maria Bărbosu a decis să plece în SUA
Digi Sport
O nouă "lovitură" pentru România, după ce Ana Maria Bărbosu a decis să plece în SUA
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
lei in mana unei femei
Reacția românilor la recomandarea Băncii Centrale Europene de a...
Maşini pregătite de casare la sediul Remat din Bucureşti, pe 15 martie 2018.
A început programul „Rabla”. Bugetul pentru mașinile non electrice...
MiG-31k
Cele trei avioane care au intrat în spațiul Estoniei erau înarmate cu...
Temperaturi sub pragul înghețului s-au înregistrat și în Capitală, în jurul orei 08:00, stația meteo de la Băneasa indicând -1°C.
Meteorologii anunță când se mai încălzește vremea: „Procesul de...
Ultimele știri
Orașele în care facturile la încălzire vor fi mai mari la iarnă. Unele primării reduc subvențiile: „Efectiv, nu mai sunt bani”
Un lider PSD îl ironizează pe Ilie Bolojan: „M-a surprins schimbarea la față a premierului”
Nicuşor Dan: România nu era pregătită pentru a intra în UE, dar decizia a fost corectă
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ninsoare
A nins la munte. Imagini cu peisaje de iarnă în plină toamnă, în România
Femeie umbrela rosie ploaie frig meteo vremea - Guliver Getty Images-1
Vremea se răcește și mai mult săptămâna aceasta. Meteorologii anunță zonele în care va ploua și unde se va depune strat de zăpadă
ninsoare pe camp
Vin primele ninsori. Prognoza meteo pe următoarele 7 zile
elevi in fata scolii
Tragedie la o școală din Maramureș: Un băiat de 13 ani a murit, după ce i s-a făcut rău la finalul orelor de curs
salvmont
Doi tineri ucraineni au cerut ajutorul autorităţilor române pentru a fi recuperaţi din zona montană din Maramureș
Partenerii noștri
Pe Roz
Keith Urban, cu aproape doi ani înainte de separarea de Nicole Kidman: „Dependențele mele au aruncat în aer...
Cancan
Cu ce se ocupă Ioana, iubita lui Ilie Bolojan? Are o meserie onorabilă
Fanatik.ro
Surpriză! Cine va fi noul preşedinte PSD! Previziunea făcută în direct
editiadedimineata.ro
ADN-ul unei femei de 117 ani dezvăluie indicii despre o viață lungă
Fanatik.ro
Teodora Stoica are o nouă ”pasiune”. Fiica lui Mihai Stoica, dezvăluire neașteptată: ”Sunt oficial…”
Adevărul
Cât a ajuns să coste aceeași ciocolată în România comparativ cu Germania: „E întâlnirea dintre cei fără...
Playtech
Cum protejezi mușcatele și alte flori din balcon dacă frigul se instalează devreme toamna
Digi FM
Și-a lăsat biletul la loterie în jachetă și a uitat de el. Ce s-a întâmplat după 6 luni. „Am auzit la radio...
Digi Sport
Ionel Ganea a pierdut procesul: decizia instanței! ”Te faci că nu mă cunoști sau ce?”
Pro FM
"M-am căsătorit cu o adevărată prințesă". Benny Blanco, nespus de fericit că a devenit soțul Selenei Gomez
Film Now
Matthew McConaughey, sărut pasional cu soția la premiera filmului „Lost Bus”. Cum au apărut pe covorul roșu...
Adevarul
Cum recrutează mafioții „tinere blonde” pentru a ucide și mutila rivalii în atacuri cu bombe „artizanele”, în...
Newsweek
Vești bune: Pensia intră în octombrie cu 2 zile mai repede. Care pensionari iau 125 lei în plus?
Digi FM
Victorie rară pe pieţele financiare. Economia acestei țări depășește aşteptările Europei. Triplă îmbunătăţire...
Digi World
Ce aduci pe tălpile pantofilor fără să-ți dai seama. De ce nici să stai desculț în casă nu e sănătos
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
Nicole Kidman și Keith Urban, ultima apariție publică împreună înainte de despărțire. Zâmbetele ascundeau...
UTV
Viviana Sposub, din nou îndrăgostită? Vedeta ar avea o relație cu tiktokerul Iustin Chiroiu