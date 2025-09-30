VIDEO Drumarii au închis Transalpina din cauza ninsorii. Zonele în care intervin utilaje de deszăpezire

Autoritățile au luat măsuri urgente după ninsorile de la munte. Transalpina se închide temporar, deoarece pe șosea s-a format un strat de gheață. Utilajele de de zăpezire nu pot interveni deocamdată, iar meteorologii anunț că vremea va rămâne cel puțin la fel de rece până joi. Utilajele de deszăpezire au intervenit și în alte zone montane unde s-a depus strat de zăpadă.

Reprezentanții Drumurilor Naționale au decis ca de astăzi până mâine dimineață, la ora 9:00 drumul Național 67 C Transalpina, tronsonul cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului să fie închis, pentru că vremea este nefavorabilă sus, pe creste. Drumarii nu pot interveni în condiții de siguranță pentru a menține drumul curat, iar șoferii ar fi în pericol dacă ar ajunge în această zonă.

Începând de ieri a început să ningă. S-a intervenit încă de atunci cu utilajele în încercarea de a menține drumul curat, însă din păcate, acest lucru nu se poate întâmpla.

Este puțin probabil ca drumul să fie redeschis mâine, pentru că meteorologii au emis o informare de vreme rea, potrivit căreia până pe 2 octombrie, în zonele înalte, la peste 1.800 de metri altitudine, se așteaptă precipitații sub formă de ninsoare și temperaturi foarte scăzute.

Și nu doar în Gorj a nins de începând de ieri. A nins șo în Argeș, în Sibiu, în Vâlcea, dar și în Maramureș.

Stratul de zăpadă depus în Munţii Rodnei depăşeşte trei centimetri, iar în zona înaltă, la peste 1.000 de metri altitudine, inclusiv pe DN 18, drumul care face conexiunea între judeţele Maramureş şi Suceava, există fenomenul de ceaţă pe arii întinse, a anunțat purtătorul de cuvânt al prefectului din Maramureş, Dan Bucă.

„Pe crestele înalte a nins şi s-a depus strat de zăpadă de până la trei centimetri în Munţii Rodnei şi la staţia meteo Iezer. În zona montană înaltă s-a semnalat ceaţă. Cel mai rece a fost noaptea trecută şi în această dimineaţă la staţia meteo Iezer -1 grad Celsius, 0 grade în Pasul Prislop”, a spus Bucă.

Potrivit acestuia, drumarii au intervenit pe DN 18 în Pasul montan Prislop, împrăştiind material antiderapant.

„Angajaţii Secţiei de Drumuri Naţionale au acţionat preventiv cu utilaje şi au răspândit cinci tone de material antiderapant pe DN 18, în Pasul Prislop (la 1.400 metri altitudine - n.r.). Nu au fost semnalate probleme în trafic din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, ceaţă şi ninsoare”, a precizat purtătorul de cuvânt.

