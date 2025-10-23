Video Imagini cu momentul crimei din Mureș: Emil Gânj a fost filmat în timp ce intră cu toporul în casa tinerei de 23 de ani
Au apărut imagini cu momentul crimei din Mureș, care a avut loc în luna iulie. Și vă avertizăm, sunt imagini șocante. O cameră de supraveghere montată de vecini a surprins exact momentul în care Emil Gânj intră cu toporul în casa tinerei de 23 de ani, o ucide și apoi de foc locuinței.
Imaginile îl arată pe Emil Gânj cum intră pe poartă și ucide, la lumina zilei, o femeie pe care o amenințase constant de mai bine de un an. La 30 de secunde de la crimă, Gânj dă foc casei în care se afla corpul victimei, iese apoi calm în curte, dar își amintește că a uitat toporul înăuntru, așa că se întoarce. Recuperează arma crimei și se face din nou nevăzut.