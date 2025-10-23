Au apărut imagini cu momentul crimei din Mureș, care a avut loc în luna iulie. Și vă avertizăm, sunt imagini șocante. O cameră de supraveghere montată de vecini a surprins exact momentul în care Emil Gânj intră cu toporul în casa tinerei de 23 de ani, o ucide și apoi de foc locuinței.

Imaginile îl arată pe Emil Gânj cum intră pe poartă și ucide, la lumina zilei, o femeie pe care o amenințase constant de mai bine de un an. La 30 de secunde de la crimă, Gânj dă foc casei în care se afla corpul victimei, iese apoi calm în curte, dar își amintește că a uitat toporul înăuntru, așa că se întoarce. Recuperează arma crimei și se face din nou nevăzut.

În data de 8 iulie, în jurul orei 8:45, Poliţia a fost sesizată, prin apel 112, de către o femeie, de 46 de ani, că i-a fost incendiată locuinţa, din Miheşu de Câmpie şi că este posibil ca fiica ei să se afle înăuntru, fapt confirmat de anchetatori.

Emil Gânj, în vârstă de 37 de ani, din judeţul Mureş, a mai fost condamnat pentru omor calificat, fiind eliberat din penitenciar, în cursul anului 2020, și a fost dat în urmărire.

Emil Gânj este căutat în continuare de autorități, care au extins căutările în mai multe județe și iau în calcul și posibilitatea ca acesta să fi părăsit țara.

Editor : A.P.