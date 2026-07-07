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Femeia acuzată că și-a ucis mama pentru avere ar fi fost șantajată. Două persoane i-ar fi cerut 100.000 de euro

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barbat cu teanc desirat de bancnote euro in mana
Foto: Profimedia Images
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Apar informații noi în cazul femeii acuzate că și-a ucis mama pentru avere. Femeia din Sibiu era șantajată înainte să fie prinsă. I s-ar fi cerut 100.000 euro ca să nu fie dată pe mâna autorităților. Cel care o șantaja era chiar un fost partener al fostei iubite a milionarului Adrian Kreiner. Omul de afaceri a fostt orturat și ucis în casă de hoți.

Potrivit jurnaliștilor de la Ora de Sibiu, femeia acuzată că și-a ucis mama fiind ajutată de către o asistentă medicală care a lucrat la spitalul din Cisnădie, dar și de Adriana Viliginschi, fosta iubită a omului de afaceri Adrian Kreiner, a fost șantajată cu faptul că fapta sa va fi făcută publică.

Cei care au vrut să obțină banii i-au transmis acesteia patru mesaje cu ajutorul unui telefon și al unei cartele pe care le-au cumpărat special în acest sens.

Ca să nu fie dată în vileag, femeia trebuia să le transfere celor două persoane suma de 100.000 euro, potrivit presei locale.

Surse din anchetă susțin că între cele două persoane implicate în șantaj și Adriana Viliginschi ar fi fost relații de prietenie foarte apropiate și, mai mult decât atât, bărbatul care a fost implicat în această faptă ar fi fost chiar iubitul acesteia.

Între timp, cei doi au ajuns în fața anchetatorilor, iar față de fostul iubit al Adrianei Viliginschi a fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore, în timp ce complicea acestuia a fost plasată sub control judiciar.

Editor : M.B.

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