Live TV

Video Momentul în care drona cu încărcătură explozivă căzută în Galați a fost detonată

Data actualizării: Data publicării:
b1757443-bb29-4157-a225-7a8b36bc8df6
FOTO: Captură VIDEO

Drona încărcată cu explozibil, care a căzut într-un cartier de la marginea orașului Galați, a fost detonată controlat de autorități într-o zonă sigură. Operațiunea a avut loc la aproximativ doi kilometri de locul impactului, pe malul lacului Brateș, într-un perimetru nelocuit.

„Fragmentele de dronă căzute în dimineața zilei de 25 aprilie într-o zonă locuită din municipiul Galați a fost neutralizată, în jurul orei 14.20, de o echipă de specialiști ai Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații. Detonarea controlată a avut loc pe malul lacului Brateș, într-o zonă special amenajată, cu respectarea tuturor procedurilor prevăzute pentru aceste situații și în deplină siguranță pentru cetățeni și pentru specialiștii care au efectuat operațiunea. Locul pentru neutralizare a fost ales astfel încât traseul pe care s-a făcut deplasarea fragmentelor de dronă, cu un vehicul militar, să fie cât mai scurt posibil. Evacuarea temporară a populației de pe traseu s-a realizat sub coordonarea IGSU, cu sprijinul  Poliției și Jandarmeriei, până la trecerea convoiului. Măsurile adoptate au avut caracter preventiv și au vizat eliminarea oricărui risc pentru populație și mediul înconjurător”, se arată într-un comunicat al MApN.

Transportul aparatului de zbor s-a desfășurat sub supravegherea strictă a autorităților, iar traficul a fost complet restricționat pe durata intervenției. Locuitorii din Galați au fost avertizați printr-un mesaj RO-Alert să păstreze o distanță de cel puțin 200 de metri față de traseul indicat.

Măsura a fost decisă deoarece va exista un pericol pe traseu. Din informațiile Digi24, cantitatea de explozibil care era atașată dronei este una destul de mare și, în momentul deplasării de la locul în care s-a prăbușit aparatul de zbor și până la poligonul Armatei, ar putea să existe un pericol ca explozibilul respectiv să se detoneze. Tocmai de aceea, autoritățile vor ca pe traseu, spre ieșirea din orașul orașul Galați, pe drumul național pe care îl va parcurge convoiul autorităților, să nu mai fie mașini. Asta înseamnă că în momentul în care drona va fi ridicată de acolo și încărcată într-un vehicul al armatei, oamenii nu vor mai avea voie cu mașinile în zonă. Poliția Rutieră va devia circulația. Autoritățile recomandă ca în orele următoare oamenii să evite acea zonă de la marginea orașului Galați.

Un mesaj RO-ALERT cu privire la efectuarea unui transport periculos pe străzi din municipiul Galaţi a fost transmis, sâmbătă la prânz, de autorităţi, fiindu-le recomandat cetăţenilor să respecte o distanţă de cel puţin 200 de metri de traseul indicat.

„Atenţie! Se execută un transport periculos pe traseul str.Zimbrului-DN 26 până la intersecţia cu Aleea Hortensiilor. Vă rugăm îndepărtaţi-vă la minim 200 de metri de traseul indicat. Nu intraţi în panică! Respectaţi recomandările dispuse de autorităţi!", este textul mesajul RO-ALERT transmis către locuitorii municipiului Galaţi în jurul orei 12,20.

În total, au fost evacuate 535 de persoane, dintre care 220 din perimetrul stabilit de autorități și alte 315 de pe traseul de deplasare.

Editor : Andreea Rubica

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Întrebată despre Cristi Chivu, Diletta Leotta nu s-a ferit de cuvinte
Digi Sport
Întrebată despre Cristi Chivu, Diletta Leotta nu s-a ferit de cuvinte
Descarcă aplicația Digi Sport
Ultimele știri
PMB, mesaj ferm pentru „Străzi Deschise 2026”: fără muzică peste limita legală. Poliția Locală verifică terasele pe Calea Victoriei
Aleksander Vucic compară Europa cu Imperiul Roman înainte de prăbușire: „Nu înțelege ce se întâmplă la granițe”
Diana Buzoianu anunţă că nu va aproba bugetul pentru Romsilva dacă acesta nu va include fonduri pentru bodycam pentru pădurari
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața se poate schimba într-o clipă pentru aceste zodii. Venus și Uranus, aliniere rară în semnul Taurului
Cancan
Lună mai cum nu prea a mai fost în România. Prognoza meteorologilor ANM
Fanatik.ro
Condiția lui Gigi Becali pentru noul antrenor de la FCSB: ”Bat palma cu el și mă țin de cuvânt”
editiadedimineata.ro
Liban acuză Israel de crime de război după ce o jurnalistă a fost ucisă într-un atac aerian
Fanatik.ro
Cel mai scurt mandat de antrenor din istoria fotbalului. Celebrul tehnician a avut parte de un șoc
Adevărul
Ce afaceri poți începe cu mai puțin de 1.000 de euro: „Deschid dreptul de a începe un business”
Playtech
Pensia pe care Traian Băsescu o primeşte de la stat. Ce avere a acumulat fostul preşedinte
Digi FM
O tânără din București, supusă la detectorul de minciuni în timpul unui interviu de angajare. Ce întrebări i...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Transformarea lui Adrian Mutu, în ultimele 6 luni
Pro FM
Îl recunoști? Așa arăta când era copil unul dintre cei mai îndrăgiți artiști din România
Film Now
Reacția lui Katie Holmes după ce fani de-ai ei au sugerat să aibă o relație cu Joshua Jackson. Gestul ei a...
Adevarul
Avocat nevăzător, propus ministru în viitorul guvern al Ungariei condus de Péter Magyar
Newsweek
Calendarul plăților sociale în luna mai: pensii întârziate, alocații și ajutoare acordate etapizat
Digi FM
O tânără influencer din China, „șocată” să descopere că apărea într-un serial generat cu AI: Am simţit o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Explozii misterioase creează cratere în Siberia. Care este explicația fenomenului
Digi Animal World
Momentul când un pescăruș încearcă să-i fure mâncarea unei femei pe malul mării. Imaginile sunt virale
Film Now
„Ce mai frumoasă femeie de 50 de ani”. Ali Larter, o nouă declarație de stil pe covorul roșu. Fanii, cuceriți...
UTV
Cum a apărut Laura Cosoi în luna a șaptea de sarcină. „Trăiesc cea mai bogată viață într-o rochie second-hand”