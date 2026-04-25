Drona încărcată cu explozibil, care a căzut într-un cartier de la marginea orașului Galați, a fost detonată controlat de autorități într-o zonă sigură. Operațiunea a avut loc la aproximativ doi kilometri de locul impactului, pe malul lacului Brateș, într-un perimetru nelocuit.

„Fragmentele de dronă căzute în dimineața zilei de 25 aprilie într-o zonă locuită din municipiul Galați a fost neutralizată, în jurul orei 14.20, de o echipă de specialiști ai Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații. Detonarea controlată a avut loc pe malul lacului Brateș, într-o zonă special amenajată, cu respectarea tuturor procedurilor prevăzute pentru aceste situații și în deplină siguranță pentru cetățeni și pentru specialiștii care au efectuat operațiunea. Locul pentru neutralizare a fost ales astfel încât traseul pe care s-a făcut deplasarea fragmentelor de dronă, cu un vehicul militar, să fie cât mai scurt posibil. Evacuarea temporară a populației de pe traseu s-a realizat sub coordonarea IGSU, cu sprijinul Poliției și Jandarmeriei, până la trecerea convoiului. Măsurile adoptate au avut caracter preventiv și au vizat eliminarea oricărui risc pentru populație și mediul înconjurător”, se arată într-un comunicat al MApN.

Transportul aparatului de zbor s-a desfășurat sub supravegherea strictă a autorităților, iar traficul a fost complet restricționat pe durata intervenției. Locuitorii din Galați au fost avertizați printr-un mesaj RO-Alert să păstreze o distanță de cel puțin 200 de metri față de traseul indicat.

Măsura a fost decisă deoarece va exista un pericol pe traseu. Din informațiile Digi24, cantitatea de explozibil care era atașată dronei este una destul de mare și, în momentul deplasării de la locul în care s-a prăbușit aparatul de zbor și până la poligonul Armatei, ar putea să existe un pericol ca explozibilul respectiv să se detoneze. Tocmai de aceea, autoritățile vor ca pe traseu, spre ieșirea din orașul orașul Galați, pe drumul național pe care îl va parcurge convoiul autorităților, să nu mai fie mașini. Asta înseamnă că în momentul în care drona va fi ridicată de acolo și încărcată într-un vehicul al armatei, oamenii nu vor mai avea voie cu mașinile în zonă. Poliția Rutieră va devia circulația. Autoritățile recomandă ca în orele următoare oamenii să evite acea zonă de la marginea orașului Galați.

Un mesaj RO-ALERT cu privire la efectuarea unui transport periculos pe străzi din municipiul Galaţi a fost transmis, sâmbătă la prânz, de autorităţi, fiindu-le recomandat cetăţenilor să respecte o distanţă de cel puţin 200 de metri de traseul indicat.

„Atenţie! Se execută un transport periculos pe traseul str.Zimbrului-DN 26 până la intersecţia cu Aleea Hortensiilor. Vă rugăm îndepărtaţi-vă la minim 200 de metri de traseul indicat. Nu intraţi în panică! Respectaţi recomandările dispuse de autorităţi!", este textul mesajul RO-ALERT transmis către locuitorii municipiului Galaţi în jurul orei 12,20.

În total, au fost evacuate 535 de persoane, dintre care 220 din perimetrul stabilit de autorități și alte 315 de pe traseul de deplasare.

