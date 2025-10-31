O navă de croazieră cu peste 200 de persoane la bord a eșuat pe Dunăre, în dreptul localității Gârla Mare. În acea zonă, Dunărea este foarte scăzută. În această dimineață s-a reușit deblocarea vasului.

Nava de croazieră a plecat din Turnu Măgurele cu destinația Viena. La bordul acestei nave se aflau 180 de pasageri și 53 de membri ai echipajului.

În dreptul localității Gârla Mare, debitul Dunării a fost ieri foarte scăzut - 2.600m³/s față de 3.800m³/s cât ar fi trebuit să fie Dunărea în această perioadă, iar nava a rămas blocată nava într-un banc de nisip.

Autoritățile au intrat în alertă, au luat legătura cu echipajul și cu pasagerii, s-au asigurat că au provizii pentru următoarele zile, pentru că nu se știa când nava va fi scoasă din această zonă.

În această dimineață, însă, pentru că nivelul Dunării a crescut în zonă, nava a putut să se deplaseze și deja navighează către destinația finală.

Au fost însă probleme din cauza nivelului scăzut al Dunării și în zona Bechet. Și acolo, timp de două zile, bacul nu a funcționat pentru că nu s-a putut naviga din cauza debitului foarte mic al Dunării.

